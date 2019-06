La UE no logra pactar la renovación de altos cargos

Los líderes de la Unión Europea (UE) fracasaron este jueves (20.06.2019) en su intento de cerrar un acuerdo sobre la renovación de la jefatura de sus principales instituciones, por lo que convocarán una reunión el próximo 30 de junio para intentarlo de nuevo, según informaron a Efe fuentes europeas.

"El Consejo Europeo mantuvo una discusión completa sobre los nombramientos. (...) Ningún candidato obtuvo la mayoría", aseguró en la madrugada del viernes el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, al anunciar una nueva cumbre para el 30 de junio.

La cumbre extraordinaria tendrá lugar al regreso de seis de los 28 mandatarios de una reunión del G20 en Japón y dos días antes de que la Eurocámara designe a su presidente, una elección que podría condicionar el resto de nombramientos de altos cargos.

Juncker bromea: "Me complace observar que es muy difícil reemplazarme"

Objetivos de la cumbre

El objetivo de la primera jornada de cumbre celebrada este jueves en Bruselas era elegir a quienes ocuparán la presidencia de la Comisión Europea, la presidencia del Consejo Europeo, el cargo de alto representante para la Política Exterior Comunitaria y la presidencia del Banco Central Europeo, un puesto este último que responde más a criterios técnicos que políticos, pero que se ha incluido en el paquete.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y la canciller alemana, Angela Merkel, se reúnen en el marco de una Cumbre del Consejo Europeo en el edificio Europa en Bruselas.

El todavía presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, añadió que los días 28 y 29 de junio se celebrará la cumbre del G20 en Osaka (Japón) en la que participarán tanto él mismo como Tusk y otros jefes de Gobierno y que proporcionará una "ocasión para discutir sobre el desarrollo de los acontecimientos".

"Estoy persuadido de que el proceso en curso, el 'Spitzenkandidaten" (candidato principal), no ha llegado a término, pero veremos qué dice la autopsia", dijo el político luxemburgués en referencia al sistema de candidatos designados por los partidos políticos para las elecciones a la Eurocámara, que no genera consenso entre los países. "He constatado con satisfacción, incluso alegría, que no es fácil reemplazarme", añadió en tono jocoso Juncker.

