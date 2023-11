La UE, las pausas de las hostilidades y el futuro de Gaza

Cinco semanas después de que la milicia palestina Hamás lanzara un ataque terrorista contra el sur de Israel, cobrándose cerca de 1.400 vidas, según datos oficiales, el conflicto en Gaza se encuentra en un momento crítico.

Según el ministerio de Salud de Gaza, la operación militar israelí para erradicar a Hamás ha matado a más de 11.000 palestinos y desplazado a unos 1,5 millones de personas.

Fuertes combates en el pequeño y densamente poblado territorio controlado por Hamás han alcanzado hospitales, muchos de los cuales han dejado de funcionar, según organizaciones de ayuda sobre el terreno. Asimismo, el lunes (13.11.2023), la agencia de la ONU para refugiados palestinos dijo que tenía que detener sus operaciones por dos días, debido a la falta de combustible.

Israel mantendrá el bloqueo casi completo de Gaza mientras Hamás tenga en su poder a más de 200 rehenes tomados en territorio israelí.

Delicada situación humanitaria

El lunes (13.11.3023), en un encuentro de los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reiteró el llamado conjunto a pausar los combates para dejar pasar ayuda humanitaria, pero no mencionó un cese del fuego total.

La UE, que ha tenido problemas para pronunciarse con una sola voz sobre el conflicto palestino-israelí, publicó una declaración conjunta el domingo en la tarde.

En el documento, los países miembros piden "pausas inmediatas de las hostilidades y el establecimiento de corredores humanitarios", así como la liberación de los rehenes. Por otro lado, también subrayaron "el derecho de Israel a defenderse en línea con el derecho internacional y humanitario".

También condenaron que Hamás, que la UE califica como una organizaciónterrorista, "use hospitales y civiles como escudos humanos". Israel acusa al grupo militante de esconderse en infraestructura civil en Gaza para protegerse.

Cese del fuego total aún divide

El comunicado conjunto de la UE salió después de que el presidente Emmanuel Macron agregara a Francia a una corta lista de países comunitarios -España, Bélgica e Irlanda- que pidieron un cese del fuego total el viernes pasado.

Otros países europeos, como Alemania, que ha respaldado a Israel desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, se han negado a apoyar un cese del fuego, argumentando que socavaría el derecho de Israel a defenderse.

Después de que el Gobierno francés endureciera su tono exigiendo un cese del fuego total en Gaza, la UE dio a conocer su postura común sobre el conflicto. Imagen: Frederic Sierakowski/European Union

Macron endurece el tono

La postura oficial de la UE no ha cambiado mucho en las últimas semanas, dice a DW Hugh Lovatt, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Sin embargo, agrega, el cambio de tono de Macron podría resultar ser importante.

El experto cree que la postura francesa puede llevar a que otros Estados miembros se inclinen a favor de un alto el fuego: "Pero nunca convencerá a los alemanes, húngaros o austríacos", algunos de los aliados comunitarios más estrechos de Israel.

Si bien es poco probable que la postura oficial de la UE cambie, Israel y su mayor aliado, Estados Unidos, prestan atención a las señales enviadas desde Europa. "Israel está muy consciente de que sus operaciones tienen fecha de caducidad", indica Lovatt.

En opinión del analista, en algún momento, las discusiones deberán enfocarse en un cese del fuego total. Mientras Israel tuvo el derecho a defenderse y de responder a los ataques de Hamás, "no hay solución militar en Gaza", subraya el entrevistado.

"Israel puede lograr algunas victorias tácticas matando a miembros de Hamás, destruyendo túneles, pero, a nivel militar, no logrará deshacerse de la amenaza de Hamás", dice el experto del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

"La pregunta es", prosigue, "cuántos miles de palestinos más tienen que morir antes de que los gobiernos occidentales hagan ese llamado" a detener los combates.

¿Qué viene ahora?

Tras la reunión de los representantes diplomáticos de la UE, en Bruselas, Josep Borrell pidió a los miembros comunitarios involucrarse más sobre todo "en la construcción de un Estado palestino". "Hasta ahora, hemos estado demasiado ausentes. Hemos delegado la solución de este problema a los Estados Unidos", indicó.

Asimismo, Borrell pidió que no haya desplazamientos forzados de palestinos fuera de Gaza, que no se reduzca el territorio gazatí o que Israel lo vuelva a ocupar permanentemente. No obstante, también exigió que no se permita que Hamás vuelva.

"Si no encontramos una solución, viviremos un ciclo permanente de violencia, de generación en generación y de funeral en funeral", dijo Borrell en rueda de prensa.

"Tenemos que enfocarnos en una solución a mediano y largo plazo, un escenario posconflicto que garantice una estabilidad duradera que permita construir paz entre palestinos e israelís y en toda la región", insistió.

(vt/ms)