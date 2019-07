La UE, expectante ante las propuestas de Boris Johnson

El nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, ha hecho este miércoles (24.07.2019) una promesa clara: "Después de tres años y dos aplazamientos, cumpliremos la promesa hecha por el Parlamento al pueblo y saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre", dijo Johnson.Su predecesora, Theresa May, logró en su día dos aplazamientos del "brexit", que tuvieron como fin convencer al Parlamento británico de aprobar el acuerdo con la UE logrado por su Gobierno. Fracasó. Y ese fracaso es el que ha llevado a Boris Johnson a Downing Street. Johnson promete renegociar el acuerdo del "brexit” con la UE y, entre otras cosas, eliminar la cláusula del ‘backstop', dirigida a impedir que después del "brexit” haya una frontera "dura” entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

¿Renegociación?

Al igual que otros políticos prominentes de la UE, la canciller alemana, Angela Merkel, ha descartado cambios en el acuerdo de "brexit”, señalando que ya fue "cuidadosamente” negociado. "Por su puesto que habrá que tratar sobre la futura relación con Reino Unido, pero no ahora”, dijo la canciller. Por su parte, Michel Barnier, jefe negociador de la parte europea, ofreció a Johnson mejorar lo relacionado con la declaración política que incluye el acuerdo. Barnier aseguró también querer ayudar a Johnson a conseguir que, finalmente, el Parlamento británico lo apruebe, pero también advirtió que no puede haber cambios en el mismo.

El francés Michel Barnier, jefe negociador de la UE para el "brexit"

A Johnson, descrito por sus oponentes como un payaso político inconstante, esas finezas le dan exactamente igual, ya que asegura que también puede imaginarse una salida sin acuerdo. "Pienso que debemos mirar el ‘brexit' de manera positiva y no tener miedo de salir sin acuerdo. No debemos temer un ‘brexit' con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Nosotros mismos nos ocuparemos de nuestros agricultores y nuestras subvenciones. Nos aseguraremos de que las cadenas de abastecimiento funcionen”, dijo antes de su elección al frente de los conservadores, pero sin aclarar detalles sobre cómo piensa hacer que todo eso tenga éxito. Este miércoles, después de tomar posesión de su cargo, dijo que, aunque una salida del bloque europeo sin acuerdo es "una posibilidad remota", el Reino Unido se preparará para ello, porque "es lo sensato".

La UE descarta nuevas negociaciones

El equipo negociador del UE, liderado por el francés Michel Barnier, especula qué propondrá o qué quiere conseguir el nuevo primer ministro británico. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, asegura no saber describir cuál es la actual posición británica sobre el "brexit”: "No puedo decir nada, porque carezco de nuevas informaciones sobre cómo es la situación en Londres. Pero diría que no es muy prometedora. Nuestro papel ahora es esperar a ver si puede haber una nueva solución”, dijo Tusk. La UE espera saber lo más rápido posible del nuevo primer ministro británico datos precisos sobre lo que quiere.

El equipo negociador de la parte europea teme que Boris Johnson los vaya a presionar con un posible escenario de un "brexit” sin acuerdo. "Sería negligente no perseguir esta opción, sabiendo que la UE quiere evitar a toda cosa una salida sin acuerdo”, dijo Johnson en una de sus intervenciones de campaña. Ahora los plazos se agotan para Johnson. Quedan exactamente 100 días para la salida del Reino Unido de la UE el próximo 31 de octubre. "Muy poco tiempo para abordar nuevas negociaciones muy complejas, sobre las que tanto el Parlamento británico como los 27 miembros restantes de la UE tendrían que votar”, advierte un diplomático de la UE en Bruselas.

Michel Barnier señala que habría que tratar no solo de cuestiones económicas, sino también políticas, como, por ejemplo, la forma conjunta de trabajo entre la UE y Reino Unido en situaciones como el actual conflicto con Irán. Además, Barnier dice que también son necesarios acuerdos para misiones militares conjuntas. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se muestra, de momento, reservada, aunque también ha advertido que el acuerdo del "brexit” no es renegociable.

