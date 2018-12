La supuesta infiltrada rusa en Estados Unidos María Butina se declarará culpable

María Butina, acusada de ser una agente secreta rusa, aceptó un acuerdo de culpabilidad, según indicaron los fiscales el lunes (11.12.2018) en un expediente judicial que considera su caso "resuelto". Los fiscales federales y el abogado defensor de Butina presentaron una moción conjunta solicitando cambiar su declaración por una de culpabilidad, para lo que la juez de distrito Tanya Chutkan programó una audiencia el miércoles por la tarde en Washington.

Los fiscales afirman que Butina, de 30 años y líder de una asociación por la legalización de las armas en Rusia, recopiló información sobre funcionarios y organizaciones políticas estadounidenses y trabajó para desarrollar relaciones con políticos a través de sus contactos con la Asociación Nacional del Rifle. Y que su trabajo fue dirigido por Alexander Torshin, un exdiputado y ex vicegobernador del banco central de Rusia vinculado al presidente Vladimir Putin y ya sancionado en abril por el Departamento del Tesoro estadounidense.



El caso de Butina, una recién graduada en la American Universtity que supuestamente estudiaba las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, no guarda relación con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, las que llevaron al poder a Donald Trump. De hecho, en el caso no se trata directamente las elecciones, aunque Butina se jactaba de poder utilizar sus contactos para conseguir puestos en la administración Trump.

Los detalles del acuerdo de culpabilidad alcanzado no se han desvelado. El estadounidense Paul Erickson, activista político conservador que era novio de Butina, es citado en el documento, pero no ha sido acusado por los fiscales. Sin embargo, la cadena CNN afirma que el acuerdo alcanzado consiste principalmente en que Butina declare sobre los contactos de Erickson con funcionarios rusos.

lgc (ap/reuters)

