Mustafa Ahmed ordeña una búfala de agua. Además de la falta de agua, el drástico descenso de la producción agrícola está provocando una subida de los precios del pienso, y los animales ya no pueden alimentarse adecuadamente. "Si la búfala no come, no produce leche", dice su padre, Abdul Hussein. Ya no puede pagar el caro forraje importado.