El actor francés Gérard Depardieu, investigado desde 2020 por violación y agresión sexual a una actriz, rechazó las acusaciones en su contra y denunció un "linchamiento" llevado a cabo por un "tribunal mediático". "Ya no puedo consentir lo que he estado oyendo y leyendo sobre mí en los últimos meses. Creía que no me importaba, pero no. Todo me está afectando", dijo. (01.10.2023)