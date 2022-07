Biden: Zelenski "no quiso escuchar" advertencias sobre invasión rusa

El presidente de EE.UU. Joe Biden dijo el viernes que su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski "no quiso escuchar" las advertencias de Washington antes de que Rusia invadiera su país. "Mucha gente pensó que estaba exagerando (…) Pero sabía que teníamos información de que estaba ocurriendo. (Putin) iba a cruzar la frontera. No había ninguna duda y Zelenski no quería oírlo", dijo Biden. (10.06.2022)