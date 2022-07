Moscú afirma que una "cortina de hierro" está cayendo entre Rusia y Occidente

"La cortina de hierro está de hecho cayendo ya", dijo el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, en referencia a la famosa frase pronunciada por el ex primer ministro británico Winston Churchill en 1946 tras la Segunda Guerra Mundial. "Deberían tener cuidado para no pellizcarse con ella", advirtió. La UE "no muestra ningún interés en entender los intereses" rusos, agregó (30.06.2022).