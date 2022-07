Gazprom ahora dice que no puede garantizar funcionamiento de Nord Stream

La firma rusa de gas Gazprom aseguró que no tiene constancia de que se haya autorizado el retorno de la turbina de Siemens retenida en Canadá y advirtió que no puede garantizar el funcionamiento del gasoducto Nord Stream, que abastece a Europa a través del mar Báltico. El gobierno canadiense adelantó que entregará a Alemania la turbina, y no a Rusia, como estaba previsto inicialmente. (13.07.2022)