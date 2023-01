Príncipe Harry: "No reconozco ni a mi padre ni a mi hermano"

"En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí", declaró el príncipe Harry en una entrevista difundida este domingo por televisión en el Reino Unido, en la que el hijo menor de Carlos y Diana ahondó sobre rivalidad con su hermano William y otros polémicos detalles de su libro de memorias "En la sombra". (08.01.2023)