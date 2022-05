Papa pidió reunirse con Putin en Moscú, sin respuesta

El papa Francisco reveló que ha pedido reunirse en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, para pedirle que detenga la guerra en Ucrania, pero que no ha recibido respuesta. "Soy pesimista", reconoció. "Me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo", explicó el pontífice en entrevista con el diario italiano "Corriere della Sera". (3.05.2022)