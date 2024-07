La selección de fútbol como ejemplo para Alemania

"Avancen, ya no pasará nada más”: el voluntario se dirige al público en la zona de salida del estadio de Stuttgart, se juegan los últimos minutos reglamentarios de este partido por los cuartos de final de la Eurocopa y Alemania pierde ante España por 1-0. Algunos periodistas ya van camino a la zona de prensa para preparar las entrevistas a los jugadores.

Hace unos meses, las palabras del voluntario habrían acertado de lleno y la selección habría resignado sus opciones. Pero en esta Eurocopa algo cambió dentro y fuera del campo. El entrenador alemán, Julian Nagelsmann, dio más confianza a los jugadores y logró que los espectadores volvieran a esperanzarse, incluso cuando las cosas no iban bien. "Conseguimos unir a los aficionados", dijo Nagelsmann.

Sin ir más lejos, el empate alemán llegó poco antes del pitazo final, una prueba de que el equipo no pretendía bajar los brazos. El estallido de emoción tras el gol de Florian Wirtz fue una prueba más de la recuperación de esa sintonía entre los hinchas y el plantel. Con el 1-1, Alemania forzaba la prórroga en medio de gritos ensordecedores de la fanaticada.

"Orgulloso de ser alemán"

Pero en el minuto 119 todo cambió: Mikel Merino marcó el 2-1 a favor de los españoles y puso fin al sueño alemán. "Eso nos rompió el corazón", dice a DW Bengt Kunkel, un conocido hincha de la selección alemana. "Fue inmerecido para este país y para todos los aficionados", apunta. Sin embargo, en la suma y resta el resultado es positivo, declaró el portero Manuel Neuer tras la eliminación. "Se notó que somos un equipo, que nos divertimos jugando y que hacemos todo por los compañeros", agregó.

Thomas Müller sostuvo que el torneo fue un momento positivo que congregó a muchas personas y entregó alegría a la gente. "Podemos estar orgullosos del equipo y también orgullosos de ser alemanes", señaló. También en términos futbolísticos hubo mejoras notorias, según el director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, Rudi Völler. "Nuestro deseo era volver a estar entre los mejores. Lo logramos de buena manera", estima. "Tenemos una obligación ante los hinchas de jugar un buen fútbol. Queremos continuar en esa senda".

Julian Nagelsmann dio una emotiva conferencia de prensa. Imagen: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

¿Quién pondrá término a su carrera?

"Aún no he dirigido en muchos de estos torneos, pero me dijeron que no era frecuente que los jugadores salieran del campo con lágrimas en los ojos", dijo el entrenador alemán, de 36 años. Luego, Nagelsmann miró hacia el futuro, pues la selección podría enfrentarse a varias dimisiones. Tras el retiro de Toni Kross, podrían venir las salidas de Thomas Müller, Manuel Neuer e Ilkay Gündogan. El entrenador espera conversar con todos en los próximos días, aunque parte de la base de que Gündogan, de 33 años, "seguirá a nuestra disposición".

En cualquier caso, a Nagelsmann no le preocupa el futuro, pues con Jamal Musiala, Florian Wirtz, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger y Maximilian Mittelstädt tiene la estructura de un equipo que puede garantizar nuevas alegrías. "No vamos a hacer grandes reestructuraciones. Junto al equipo técnico conformamos un buen plantel. No veo ningún peligro de que eso vaya a cambiar en los próximos años", aseguró.

Sin embargo, el equipo necesita jugadores que ejerzan liderazgo, como Gündogan, que ayuden a realizar la transición sin problemas. Además, Nagelsmann tiene figuras más jóvenes bajo la manga, como Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach), Brajan Gruda (Mainz), Angelo Stiller (Stuttgart) o Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), a los que seguramente recurrirá en los próximos juegos.

Un ejemplo para la sociedad

Tan importante como el futuro deportivo del equipo son los momentos que generó el torneo en la sociedad alemana. Después de varios malos torneos y presentaciones que dejaban mucho que desear, la renovada euforia por el equipo debería llevar a Alemania al mundial de 2026.

Ese nuevo estado de ánimo llevó a Nagelsmann a extender una invitación. "Es importante darse cuenta de lo hermoso de nuestro país, en términos de cultura y paisaje", declaró. "Imaginemos las posibilidades que tenemos si todos nos unimos y no vemos todo como si fuera lo peor, si no envidiamos nada de nuestros vecinos ni nos dejamos llevar por malas sensaciones. Nunca he conocido a alguien que haga todo solo y progrese más rápido y mejor que quienes trabajan en equipo. Eso es lo importante", apuntó.

(dzc/cp)