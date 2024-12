La seguridad en la mira tras el ataque en Magdeburgo

Varios días después del atentado en el mercadillo de Navidad de Magdeburgo, hay muchas preguntas sin aclarar. ¿Cómo es posible que la Policía no protegiera el mercado navideño? ¿Por qué no se atendieron las advertencias de las autoridades saudíes? ¿Cómo es posible que las inquietantes publicaciones en las redes sociales del presunto autor del atentado no hicieran saltar las alarmas? Mientras, se ha reforzado la presencia policial y se ha emprendido una reevaluación de las medidas de seguridad en los cientos de mercados navideños de todo el país.

Seguridad en los mercados navideños

Tras el atentado en el mercado navideño de Berlín de diciembre de 2016, en el que murieron 13 personas a manos de un solicitante de asilo tunecino que arrolló a una multitud con un camión, se emprendieron medidas como la introducción de pesados bloques de hormigón, bloqueos de calles y una mayor presencia policial en los mercadillos de toda Alemania y Austria.

Pero no es tan sencillo proteger los tradicionales puestos, que atraen a miles de personas en las cinco o seis semanas previas a la Navidad. Los vehículos de emergencia también tienen que poder acceder al mercadillo y además es necesario que existan múltiples salidas de emergencia para que la gente pueda escapar en caso necesario. "El autor del atentado utilizó las vías de acceso y las salidas de emergencia", declaró a la prensa Ronni Krug, funcionario municipal de Magdeburgo.

Hans-Jakob Schindler, del Counter Extremism Project (CEP), una organización internacional de asesoramiento político sin ánimo de lucro, no está del todo satisfecho con esta explicación. "Lo más obvio son las barreras físicas en los mercados navideños: no tendría que haber ningún hueco en esas barreras físicas por el que entren autos que se supone que no deben entrar", explica a DW. "Aunque sólo se dejaran abiertas temporalmente, el autor del atentado al parecer lo sabía, porque alquiló un auto y condujo hasta el mercado navideño, así que era consciente de que podría entrar en el mercado con un coche".

Avisos y fallos de inteligencia

Pero está claro que ese no fue el único error, hubo una serie de fallos que propiciaron el ataque, aunque llevará muchos meses, si no años, desentrañarlos.

En declaraciones a la cadena pública ZDF, Holger Münch, jefe de la Policía federal alemana (BKA), describió el perfil del presunto autor del atentado como "atípico". Las publicaciones de Talib A. en las redes sociales sugieren que era un opositor al régimen saudí y que pensaba que los disidentes saudíes eran perseguidos por las autoridades alemanas, aunque también estaba descontento con la política liberal de Alemania hacia los refugiados y apoyaba al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Citando fuentes de seguridad anónimas, la agencia de prensa alemana DPA informó que las autoridades saudíes advirtieron a sus homólogas alemanas el año pasado sobre Talib A., solicitando su extradición. ¿Solicitó el Gobierno saudí su extradición porque era un crítico del régimen o porque lo consideraba un peligro para la seguridad pública? Según Schindler, sin conocer las respuestas a estas preguntas, es difícil repartir culpas.

No obstante, está claro que había preocupación por el comportamiento errático de Talib A. En Berlín, el presunto autor, de 50 años, estaba acusado de haber utilizado indebidamente un número de teléfono de emergencia tras un altercado con agentes de policía en una comisaría en febrero de 2024. El día anterior al ataque de Magdeburgo, tendría que haber comparecido en una vista judicial, pero no se presentó ante el tribunal.

El año pasado, un particular envió una advertencia sobre Talib A. a la Oficina Federal de Migración de Alemania (BAMF). Según este organismo, la advertencia se tomó en serio y se transmitió a las autoridades competentes.

Falta de moderación en las redes sociales

El hecho de que Talib A. fuera aparentemente muy activo en las redes sociales en los últimos años ha suscitado preguntas sobre el papel de plataformas como X y Facebook en el seguimiento e impulso de la radicalización. Varios medios de comunicación alemanes informaron que los mensajes de Talib A. en X, ahora eliminados, incluían afirmaciones de que esperaba morir en 2024, que amenazaba con matar a 20 alemanes y que pensaba que el Gobierno alemán estaba intentando hacer que Europa fuera más islámica.

"Este es un muy buen caso para demostrar que, a las clasificaciones clásicas de islamista, extremista de derechas y extremista de izquierdas, puede agregársele otra categoría de individuos, que construyen sus propias narrativas ideológicas personalizadas", explica Schindler. "Esta ha sido una tendencia creciente desde la pandemia, y las empresas de medios sociales están haciendo al respecto menos que antes. No hace falta ser un partidario acérrimo del Estado Islámico. En este entorno conspirativo, cualquier narrativa extremista, cuando se lleva hasta sus últimas consecuencias, conducirá inevitablemente a la violencia", subraya el experto.

Según Schindler, la decisión de Elon Musk de despedir a varios miles de moderadores de contenidos tras hacerse cargo de X, el antiguo Twitter, ha llevado a una situación en la que la sociedad espera mayor vigilancia policial en los espacios offline mientras permite una temeraria falta de moderación en las plataformas online. "Tenemos que dejar de aceptar que esta industria, una de las más rentables de la historia de la humanidad, tenga cero responsabilidad legal por el contenido de sus plataformas y cero responsabilidad legal para trabajar proactivamente con las fuerzas de seguridad", concluye Schindler.

(ms/ers)