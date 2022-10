La sede del gobierno prorruso de Donetsk, alcanzada por un misil

El Ejército de Ucrania atacó este domingo (16.10.2022) con misiles de fabricación estadounidense HIMARS la sede de la Administración prorrusa de Donetsk, causando graves destrucciones y dos heridos. Ucrania no ha confirmado aún el ataque.

"¿Cómo se puede valorar este nuevo acto terrorista por parte de Ucrania? Contra una sede civil se llevó a cabo un ataque deliberado, no hay ninguna duda al respecto porque ya hubo impactos cerca. Y ahora se trata de un impacto directo", afirmó el alcalde prorruso de la ciudad, Alexéi Kulemzin, citado por la agencia rusa TASS.

El jefe de la Administración local denunció que se trataba del impacto de un misil HIMARS y constató que el inmueble recibió "daños considerables". Kulemzin publicó en su canal de Telegram fotos de la Administración, en las que se observa el edificio semidestruido, con todas las ventanas rotas.

Según el Estado Mayor de la Defensa Territorial de Donetsk, dos personas resultaron heridas a consecuencia del ataque, y varios autos, que estaban aparcados junto a la sede se incendiaron. "De milagro no murió nadie", afirmó el alcalde, al señalar que ya se trabaja para paliar las consecuencias del ataque. Kulemzin indicó que el trabajo de la Administración "no se ha paralizado, no se ha detenido, todos los servicios mantienen su interacción entre ellos".

La ciudad de Donetsk es la capital de la región del mismo nombre y actualmente está controlada por la República Popular de Donetsk, respaldada por Rusia desde 2014 y que Moscú está desde septiembre en proceso de anexionarse junto a las regiones de Jersón, Lugansk y Zaporiyia en la mayor expansión del territorio ruso en décadas.

lgc (efe/rtr)