Alemania y el riesgo de depender de materias primas críticas

Entre las principales materias primas que importa Alemania están el cobre, el litio y las tierras raras, como el escandio, el cerio, el prometio, el terbio y el tulio, así como otros doce elementos.

Aunque no son tan escasos, raramente se encuentran en cantidades que hagan rentable su extracción. Un informe recientemente publicado por la consultora IW Consult y el Instituto de Investigación Fraunhofer ISI, encargado por KfW Research (una filial del banco estatal KfW), explora el tema de las importaciones y examina su impacto en la creación de valor y en el empleo.

El informe examina las materias primas cobre, litio y las tierras raras, ya que estas son cruciales para la tecnología.

Proveedores con gran poder en el mercado

Según el estudio, casi un tercio del valor agregado bruto en la industria manufacturera depende de la producción de bienes que contienen cobre.

Alrededor del 10% del valor añadido se atribuye a la fabricación de bienes que contienen litio, mientras que el 22% corresponde a los que incorporan tierras raras. Los fabricantes de automóviles y sus proveedores, así como fabricantes de productos eléctricos, electrónicos y ópticos, son dependientes de esta industria. Uno de los factores que complican aún más la situación es que el mercado de materias primas es dominado por unos pocos proveedores con un gran poder en el mercado.

Los mayores yacimientos de tierras raras se encuentran en China. Los yacimientos ubicados en Groenlandia, Canadá y Suecia aún no han sido suficientemente investigados y, por tanto, no pueden ser cuantificados. Casi un tercio de las importaciones alemanas de litio y el 19% de cobre y tierras raras se consideran en peligro. Los tres mayores proveedores de litio y tierras raras tendrían una cuota de mercado superior al 80%.

Para el mercado alemán, Rusia se destaca como proveedor de metales de cobre, mientras que Chile tiene un papel significativo por el carbonato de litio, ya que un 72% proviene de allí. En cuanto a las importaciones de tierras raras, Alemania depende de China, ya que el país provee un 84% de estos elementos.

El cobre que se elabora en la compañía Aurubis, en Hamburgo, debe ser importado. Imagen: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

"La dependencia de muchas materias primas no energéticas de China es ya hoy mayor que la del gas de Rusia¨, dijo a DW Matthias Wachter, jefe de departamento de la Asociación Federal de la Industria Alemana (BDI).

Wachter explica que la importación de productos mineros y comerciales implica un riesgo, no tanto por la disponibilidad física de las materias primas, sino más bien por su concentración en la exploración, y, en especial, en su procesamiento posterior en China. Eso aumenta la vulnerabilidad y la susceptibilidad al chantaje. Con los controles de exportación para algunas tierras raras, China ya ha demostrado que puede apretar las clavijas necesarias en ese sentido.

Cornelius Bähr, consultor sénior del Instituto de Economía Alemana en Colonia (cuya filial IW Consult participó en la elaboración del estudio), señaló a DW que las materias primas tendrán una creciente demanda.

Bähr confirmó la preocupación de Matthias Wachter, al explicar el riesgo que implica la escasa distribución de estos materiales y el peligro de que los pocos países que los tienen impongan restricciones comerciales estratégicas, como con el galio, germanio o grafito, que se importan principalmente de China.

Bähr también se refiere a los riesgos políticos, como las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, o entre China y la Unión Europea (UE).

Según Wachter, las cancelaciones de entregas aún "no han alcanzado un nivel crítico". Sin embargo, "no se puede hablar de cadenas de suministro fiables". De momento, los rebeldes hutíes de la Península Arábiga están "mostrando al mundo la fragilidad del comercio mundial".

Diversificar y desarrollar nuevas capacidades

"La seguridad de las materias primas exige tener en cuenta toda la cadena de valor, desde la extracción hasta el producto primario importado". Esta es la conclusión a la que llega Fritzi Köhler-Geib, economista jefe de KfW, el banco público alemán que encargó el estudio. "Un suministro resistente de materias primas supone inicialmente gastos, pero, en definitiva, es un requisito previo para impulsar la transformación ecológica y digital"

Por otro lado, Matthias Wachter afirma que la reducción de dependencia y el aumento de la resiliencia no ocurrirán de la noche a la mañana. Y explica que el factor decisivo es "la diversificación y el desarrollo de nuevas capacidades".

Reforzar la producción nacional como parte de la solución

Al contrario de lo a menudo se supone, Alemania es muy rica en muchas materias primas.

Bahr señala que Alemania debe diversificar los países productores de materias primas ampliando los recursos propios y reforzando el reciclaje. Para lograrlo, afirma que se necesitan condiciones apropiadas en el lugar (como los costos de energía) y lograr la aceptación de la población.

"La falta de diversificación de las cadenas de suministro pone en peligro la seguridad de abastecimiento en Alemania¨ explica Wachter.

"Sin acceso a las materias primas, existe el riesgo de que no pueda la producción industrial no pueda llevarse a cabo aquí", afirma Cornelius Bähr, y pone como ejemplo: "Sin acceso al litio, no puede tener lugar la producción de baterías. Las baterías tendrían que importarse. Si no se pueden importar, no se pueden fabricar coches eléctricos. Como resultado, se perdería la posibilidad de crear.

(cp)