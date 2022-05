La revolución verde - ¿Lo orgánico en lugar de carbón y petróleo?

¿Qué hay detrás de estas esperanzadoras promesas?

La bioeconomía está destinada a resolver los grandes problemas de nuestro tiempo: el cambio climático, la extinción de especies, los pesticidas, los suelos agotados. Según su concepto, las plantas, los hongos y los insectos pueden sustituir a los altamente contaminantes carbón y petróleo como materias primas. Además sería posible producir productos químicos a partir de microorganismos.

Pero los recursos renovables también deben producirse, y esto también alberga nuevos peligros potenciales: la explotación de áreas verdes, la destrucción de los últimos ecosistemas naturales que quedan y una economización aún más extensa de la naturaleza. Este documental toma en cuenta todo el ciclo económico: desde la producción de biomasa pasando por su procesamiento hasta los productos terminados.





Horarios de emisión:

DW Español

SA 04.06.2022 – 07:15 UTC

DO 05.06.2022 – 02:15 UTC

DO 05.06.2022 – 13:15 UTC

DO 05.06.2022 – 21:15 UTC

LU 06.06.2022 – 05:15 UTC

LU 06.06.2022 – 10:15 UTC

LU 06.06.2022 – 17:15 UTC

MA 07.06.2022 – 19:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5