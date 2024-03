La revolución en Irán continúa

La lucha por los derechos humanos continúa, especialmente las mujeres siguen peleando tanto en el cine como en la realidad.

Historias de mujeres valientes: estrenos del cine iraní

En Irán, hombres y mujeres cineastas arriesgan la vida para contar sus historias. Presentamos tres películas que rinden homenaje a las mujeres iraníes, además de “Maydegol”, un documental sobre una joven de 19 años que quiere ser boxeadora.

La revolución femenina en Irán

En septiembre de 2022, la muerte de la joven Jina Mahsa Amini en custodia policial desata una revolución sin precedentes en Irán. Las mujeres se lanzan a las calles bajo el lema “Mujer, vida, libertad”. ¿Cómo surge esta potente revolución femenina?

