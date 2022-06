La reconstrucción de la cueva de Cosquer

La cueva de Henri Cosquer, ubicada frente a la costa de Marsella, es la única gruta submarina de la Edad de Piedra que se conoce. Ahora, una réplica de la cueva y sus pinturas arroja luz sobre tiempos remotos.



Tras las huellas del brutalismo en Londres

¿Terrible o hermoso? La arquitectura brutalista polariza. Los admiradores de este estilo arquitectónico pueden ahora realizar un recorrido de exploración por la capital británica con ayuda del "Brutalist London Map".







Pequeñas exquisiteces: la fiesta del caracol en Lleida

Una vez al año, miles de amantes de los caracoles acuden a la fiesta gastronómica "L'Aplec de Caragol”, en la ciudad catalana de Lleida. Ya sea a la brasa, hervidos o guisados, los moluscos se consideran aquí un manjar.





Un antiguo oficio: los batidores de oro de Venecia

Son pocas las empresas que aún producen pan de oro artesanalmente. En Venecia está uno de los contados talleres en los que los lingotes de oro se convierten a golpe de martillo en finas y delicadas láminas.





Berlín cautivo: Un juego de DW para Messenger

¿Qué implica vivir en un estado policial, sin acceso a la información? Un juego de Deutsche Welle intenta transmitirlo. Chateando en una aplicación de mensajes, los usuarios ayudan a buscar a una persona desaparecida.

