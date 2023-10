La reacción del fútbol alemán al conflicto en Oriente Medio

La calle Eugen-Salomon-Strasse conduce al MEWA Arena, el estadio del Mainz 05, un equipo de la Bundesliga .El nombre de esta vía constituye por sí mismo toda una lección de historia.

Nacido en 1888, Eugen Salomon fue un joven futbolista y miembro fundador en 1905 del club predecesor del Mainz 05, así como su primer presidente con tan sólo 17 años. Los nazis lo despojaron de sus funciones en el club en 1933 por ser judío, antes de huir con su familia a Francia. Finalmente, fue deportado a Auschwitz, donde fue asesinado en noviembre de 1942.

Esta historia es importante, porque explica en gran medida por qué el Mainz 05 decidió suspender, hace unos días, al delantero holandés Anwar El Ghazi por una publicación en Instagram sobre el conflicto actual en Oriente Medio.

El Ghazi, que lleva en el club desde el verano, expresó en redes su solidaridad con los palestinos, de lo cuales, más de 4.600, muchos de ellos niños, han muerto a causa de los ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza, tras el mortífero ataque terrorista llevado a cabo por militantes de la organización terrorista Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre.

El Ghazi también escribió la frase: "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre". Muchos expertos legales en Alemania consideran que la frase es una aprobación de un delito según el párrafo 140 del código penal alemán, ya que puede interpretarse como un consentimiento para que la región entre el río Jordán y el mar Mediterráneo esté libre del Estado judío de Israel, una interpretación cuestionada por algunos grupos palestinos.

En Berlín, los fiscales estatales incluso iniciaron una investigación sobre la frase como posible "discurso de odio" según el párrafo 130 del código penal después de que fuera coreada en varias manifestaciones propalestinas en la ciudad.

En un comunicado, el Mainz 05 aseguró respetar "las diferentes perspectivas en el complejo conflicto en Medio Oriente", pero dijo que la posición de El Ghazi sobre el tema "no era compatible con los valores de nuestro club".

Mainz: apoyo a la suspensión de El Ghazi



A pesar de la actual crisis deportiva del Mainz 05, hay un amplio apoyo a la decisión de suspender al jugador. "No es ideal, porque lo fichamos [a El Ghazi] en verano, pero también respaldo la decisión", dijo el entrenador danés Bo Svensson. "Creo que hemos hecho lo correcto", afirmó.



En numerosas conversaciones celebradas fuera del MEWA Arena, DW ha sido testigo de un apoyo unánime a la decisión del club. Una fan, Margit, por ejemplo, dijo que "la libertad de expresión es importante, pero no cuando es antisemita. Así que cuando escucho esa frase, 'del río al mar', significa que todo lo que hay en el medio no debería estar ahí. Y no puedo tolerar eso."



En el interior del estadio se guardó un momento de silencio por las víctimas del conflicto, durante el cual los ultras del club alzaron pancartas que expresaban "solidaridad con todas las víctimas del islamismo y el antisemitismo" y condenaron el "terrorismo antisemita de Hamás", pero exigiendo también "paz para el pueblo de Gaza".

Los clubes reaccionan diferente

Pero no todos los clubes han respondido de la misma manera. El Bayern de Múnich no ha castigado al defensa marroquí Noussair Mazraoui, después de que publicara un mensaje propalestino similar en Instagram.

El presidente del Bayern, Jan-Christian Dreesen, dijo que el club "condena el ataque de Hamas a Israel" e insistió: "Noussair nos ha asegurado de manera creíble que, como persona amante de la paz, rechaza absolutamente el terrorismo y la guerra y nunca tuvo la intención de causar irritación con sus publicaciones".

Mazraoui fue citado de la siguiente manera: "Condeno todo el terrorismo y organizaciones terroristas”.

Sin embargo, para Alon Meyer, presidente de Makkabi Deutschland, la organización que agrupa a los clubes deportivos judíos en Alemania con más de 6.500 miembros, la respuesta de Mazraoui no es satisfactoria.

"Ni una sola mención a la masacre", destacó Meyer en la cadena pública alemana ZDF, durante el programa de deportes Sportstudio. "Ni una sola expresión de condolencia. Ni una sola mención al Estado de Israel, tal vez, porque no lo reconoce. Ni una sola palabra de disculpa. Y ninguna condena a Hamás."



En los últimos años, muchos clubes de la Bundesliga han adoptado la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), incluido el Bayern de Múnich. El Consejo Central de Judíos en Alemania (ZRJ) coincidió en que las declaraciones personales de Mazraoui no son satisfactorias, pero calificó la decisión del Bayern de Múnich de "apropiada, dada la postura clara que el club siempre ha mostrado".

(rmr/ms)