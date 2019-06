La pugna por la jefatura de la Unión Europea

La incapacidad de los 28 jefes de Estado y Gobierno y cuatro líderes de bancadas del Parlamento Europeo para tomar decisiones claras sobre sus nuevos jefes es sorprendente. Han pasado cuatro semanas desde las elecciones europeas, sin que hayan sido capaces de ponerse de acuerdo.

El caso es obvio: se sugirió a los electores que, con su voto, elegirían indirectamente a los diputados y al nuevo jefe de la Comisión Europea. El candidato principal (Spitzenkandidat) del mayor grupo de partidos tendría derecho a ser propuesto para el cargo de Presidente de la Comisión de la UE. Pero esto ahora se pasa por alto con todo tipo de argumentos. Los votantes tienen que sentirse engañados.

Se ha dicho que la democracia europea es muy importante y que hay que protegerla de los populistas de derecha. Pero ahora la decisión democrática de 200 millones de europeos está siendo reinterpretada. Una conducta que le da buenos argumentos a los escépticos y enemigos de la UE.

Si los parlamentarios y los jefes de Gobierno no estaban convencidos del modelo de "Spitzenkanditat”, o candidato principal, debieron haberlo dicho antes, y no después de la elección. Si los cristianodemócratas europeos no creían en las capacidades del candidato Manfred Weber no debieron haberlo nominado. Su déficits, falta de experiencia y de carisma eran conocidos. Elección es elección.

Bernd Riegert

Error repetido

Hace cinco años, cuando el candidato principal y ganador de las elecciones, Jean-Claude Juncker, pudo reclamar el puesto ejecutivo de la Comisión Europea, la canciller alemana, Angela Merkel, de repente protestó. Gracias a la presión pública en Alemania, Merkel finalmente aceptó la elección de Juncker. Ahora, el principal opositor es el presidente francés, Emmanuel Macron.

Por supuesto que la situación es hoy aún más complicada, porque el poder y el tamaño de las fracciones en el Parlamento cambiaron. El grupo liberal rechaza ahora el modelo del candidato principal. Pero eso no significa que no se vayan a cumplir las promesas. El primer fin de semana de julio tendrá lugar un tercer encuentro.

Hasta entonces, los políticos tendrán tiempo para recordar las reglas democráticas del juego, que no se pueden cambiar fácilmente después de una elección. Manfred Weber no es, en efecto, el mejor candidato para el puesto de Presidente de la Comisión de la UE, pero es el candidato del mayor grupo de partidos. Los grupos parlamentarios y el Consejo Europeo deben acatar el voto de los electores, de lo contrario, perderán credibilidad.

No nos lo podemos permitir. Existen problemas aún más importantes que la elección de personal: la protección del clima, la migración, la digitalización, los conflictos comerciales, los presupuestos a largo plazo, por nombrar solo algunos.



10 comidas típicas del verano alemán El verano es la época de las barbacoas Al igual que en muchos países, los alemanes adoran las barbacoas y asan de todo en la parrilla, desde salchichas, por supuesto, hasta todo tipo de carne con verdura. Los germanos se decantan por las típicas barbacoas con carbón. Es típico que en Alemania se hagan barbacoas en los parques públicos.

10 comidas típicas del verano alemán Un plato típico, la col fermentada La palabra "kraut" se convirtió en un término despectivo para referirse a los alemanes durante ambas guerras mundiales. El significado correcto es "hierba" y se usa también para referirse al repollo, la base del popular plato "sauerkraut" o chucrut, repollo fermentado. Los alemanes lo aderezan con vinagre en vez de mayonesa. Hay gente que añade trocitos de manzana y cebollas.

10 comidas típicas del verano alemán Ensalada de papa Hay probablemente tantas ensaladas de papas como familias en Alemania. Mucha gente cocina con exactitud la receta de sus madres hasta el resto de sus días. Algunas recetas combinan vinagre y aceite; otras se realizan con mayonesa.

10 comidas típicas del verano alemán Otra receta con papas: papas sancochadas con requesón Con el calor de verano, a nadie se le apetece cocinar un plato muy elaborado. Esa es la razón por la que a los alemanes, para ahorrar trabajo, se les ocurió este plato veraniego. Las "Pellkartoffeln" o papas sancochadas con cáscara se suelen servir con requesón, hierbas frescas, sal y pimienta. Es muy simple, pero puede crear adicción.

10 comidas típicas del verano alemán Ensalada de carne Vegetarianos, cierren los ojos. Los alemanes lograron que la carne sea el principal ingrediente de una ensalada. Aunque mucha gente usa la "Fleischsalat", para untar en el pan. Se trata de un embutido de carne cortado en tiras finas y combinado con mayonesa o crema agria, pepinillo, cebollas y otras especias. Hay que confiar en el carnicero para poder disfrutar de este plato.

10 comidas típicas del verano alemán Otro reto: ensalada de arenques con manzana Los arenques en escabeche no son del gusto de todos, pero son motivo de culto en toda la costa del norte alemana. Según la receta tradicional, también llamada "Arenques a la ama de casa", los arenques se combinan con cebolla en rodajas, manzanas, eneldo y crema de nata. Este refrescante plato se sirve con... Sorpresa, con papas.

10 comidas típicas del verano alemán Salsa verde de Fráncfort A esta alturas, ya habrá reconocido una tendencia en la comida veraniega alemana: salsas con papas. En este caso se trata de la salsa verde típica de Fráncfort, que se cocina con hierbas frescas. Se usan siete hierbas: borraja, perifollo, berro, perejil, pimpinela, acedera y cebollino.

10 comidas típicas del verano alemán Las reinas del verano; las frutas del bosque Algunos alemanes dejarían de lado el plato principal, para dedicarse en cuerpo y alma al postre con frutas de temporada. El verano es la época de las frutas del bosque: fresas, arándanos, cerezas, grosellas en tartas, yogures, helados, etc, etc, etc.

10 comidas típicas del verano alemán Zwetschge: todas las ciruelas son distintas Otra de las frutas típicas del verano para hacer tartas es la ciruela, pero no cualquier ciruela, sino una variedad llamada "Zwetschge". Estas son ovales, pequeñas y se separan fácilmente de la pepita.

10 comidas típicas del verano alemán Rote Grütze Si usted siente antojo de comer "rote Grütze", entonces se ha adaptado bien a la cultura gastronómica alemana. La traducción literal es gachas rojas, pero este postre clásico procedente del norte alemán es en realidad una compota espesa de frutos rojos, que se sirve con crema de vainilla y helado. Es simple, pero el verano no sería lo mismo sin esta deliciosa tentación. Autor: Elisabeth Grenier



