La primera futbolista trans fue autorizada para jugar en la primera división argentina

Mara Gómez se convirtió en la primera futbolista trans en ser autorizada para jugar el Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un hecho histórico para el fútbol suramericano y mundial.

"Hoy soy oficialmente jugadora de la máxima categoría del fútbol argentino", escribió Gómez en sus cuentas de redes sociales el sábado pasado (28.11.2020).

No ha sido un camino fácil para poder llegar a oficializar su carrera como profesional, según ella misma contó: "Fue largo el camino, fueron muchos los obstáculos, muchos los miedos y tristezas. Aquello que un día me hizo pensar que no iba a ser nadie, que nunca iba a tener la oportunidad de ser feliz en mi vida hoy se revierte", agregó.

En Argentina, la Ley de Identidad de Género 26.743 establece que las personas deben ser tratadas de acuerdo a su identidad de género. Eso no bastó para que Gómez, quien incluso posee una cédula de identidad donde se establece cómo ella se define, sea automaticamente autorizada para jugar oficialmente.

La joven de 23 años ya había firmado en marzo un acuerdo con la AFA para poder participar en el campeonato. Tras una reunión con el mismo presidente de la institución Claudio Tapia, se estableció que la futbolista trans debía presentar estudios hormonales que probaran que su testosterona estaba por debajo de los límites que el Comité Olímpico Internacional establece, lo que en este caso equivale a 10nmol/L.

En tanto, Lorena Berdula, representante de la jugadora trans, también tuvo palabras para la história decisión de la AFA de permitirle jugar profesionalmente:

"Que Mara juegue implica romper la lógica del binarismo dentro de las instituciones deportivas. Implica romper categorías como género, sexo o identidad, tal como vienen dadas", dijo Berdula a Infobae.

"La veo bien a Mara. Ella tiene que hacer un proceso de adaptación, que es el mismo que tienen que hacer todas las chicas que vienen de jugar en la Liga Platense, ya que en AFA el nivel está cada vez más alto. Pero yo creo que no va a tener problemas", afirmó por su parte Juan Cruz Vitale, entrenador de Villa San Carlos.

Gómez ha forjado su carrera, principalmente, en la Liga Amateur Platense, donde jugó por Asociación Iris, UOCRA y AFI Las Malvinas. Con este último elenco fue bicampeona (Clausura y Apertura 2019) y máxima goleadora (15 y 18 goles, respectivamente).

Cruz Vitale aseguro que, de haber estado habilitada para jugar el pasado fin de semana, Mara hubiera sido titular. Probablemente, Mara Gómez seguirá haciendo historia cuando logre entrar al terreno de juego para enfrentar a Lanús en la próxima fecha, si es que el técnico así lo decide.

