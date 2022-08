La primera directora de calor de Europa

La ciudad griega es apenas soportable en este verano.

Una posible solución al problema del calor se remonta a la antigüedad: bajo Atenas fluye el Acueducto de Adriano, un túnel subterráneo de casi 20 kilómetros de longitud que fue construido bajo el mandato del emperador romano Adriano. En el futuro, el agua de este túnel regará los parques de la superficie: un enorme corredor verde, que atravesará el centro de la ciudad, podría servir como un sistema de enfriamiento.

Pero Eleni Myrivili también tiene que ocuparse de la ayuda de emergencia inmediata para todos los que ya están sufriendo el calor. Sin embargo, la "jefa de calor" piensa que los atenienses están resignados y aceptan el calor y el cambio climático como un destino irremediable. ¿Cómo podría Eleni Myrivili darle un giro al destino de Grecia?

Un reportaje de Gunnar Köhne.





