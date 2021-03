La prensa en alemán: "En El Salvador la oposición se volvió insignificante"

El periódico alemán Die Tageszeitung comenta así el triunfo del partido de Nayib Bukele en las elecciones patlamentarias de El Salvador: "La oposición en El Salvador se vuelve insignificante. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró el éxito electoral a su manera: ‘¡Victoria!', tituló el tuit, y envió también un saludo digital con fuegos artificiales. El político estrella del país centroamericano puede estar satisfecho. Más de dos tercios del electorado se decantó en un 90 por ciento por su partido Nuevas Ideas en las elecciones parlamentarias del domingo 28 de febrero. (…).

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, cuando envió el Ejército al Parlamento. (9.02.2020).

Incluso antes de las elecciones, ya podía contar con el apoyo de al menos el 70 por ciento de la población. A esta mayoría, evidentemente, no le molesta que Bukele, de 39 años, se comunique casi exclusivamente a través de Twitter, que ataque a la prensa y que no respete las instituciones democráticas. En febrero de 2020, Bukele envió soldados del Ejército al Parlamento para lograr la firma de un crédito con el que quería combatir a las pandillas en el país. El Parlamento consideró ese acto como "intento de golpe de Estado". El presidente salvadoreño también ignoró las exigencias del Parlamento de relajar las medidas contra el coronavirus, y tampoco acató una decisión de la Corte Suprema, que dictaminó que su orden de encerrar durante 30 días a personas que salían a la calle sin permiso durante el confinamiento en centros de internación de coronavirus era ilegal.

El triunfo del partido de Bukele es, al mismo tiempo, un rechazo al sistema bipartidario que se estableció en El Salvador luego de finalizar la guerra civil, en 1992. Ni el partido de derecha Arena ni los exguerrilleros del FMLN lograron frenar el terror cotidiano de las maras. Ahora fueron catapultados a la insignificancia en las urnas.”

El fin brutal de un "sueño americano”

El matutino suizo Neue Zürcher Zeitung comenta el asesinato de un grupo de jóvenes migrantes de Guatemala a manos de la Policía mexicana, poco antes de que llegaran a la frontera con Texas, EE. UU.: "Solo pocos kilómetros separaban a Robelsi Elías Tomás Isidro de la frontera entre México y el estado deTexas, en Estados Unidos. Pero el ‘sueño americano' de este joven llegó a su fin de forma abrupta en la madrugada del 23 de enero, en una carretera de las afueras de la pequeña ciudad de Camargo. La Policía encontró allí 19 cadáveres quemados y perforados por las balas, junto a dos automóviles incendiados. Algunos de los cadáveres habrían sido descuartizados.

Jóvenes migrantes de Guatemala camino a Estados Unidos.

Todavía sigue sin esclarecerse qué sucedió esa noche. Robelsi, de 17 años, marchaba a pie junto a otros 14 jóvenes migrantes de Guatemala, así como con dos ‘coyotes' (personas que transportan de manera ilegal a inmigrantes para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos), y dos guías locales, cuando se toparon con 12 policías de una unidad especial del estado mexicano de Tamaulipas. Los policías, según informes de los medios, habrían disparado contra los migrantes, pero niegan haber quemado o descuartizado los cadáveres.

Tamaulipas es considerada una de las regiones más peligrosas de México, y allí ya hubo varias masacres de migrantes. Además, allí los cárteles de la droga se disputan el dominio en el territorio, con la connivencia de políticos y fuerzas policiales. Tal vez los policías confundieron esa noche a los jóvenes con narcotraficantes, o querían ser ellos los coyotes, y terminar con la competencia, como especulan medios de la región. (…) Cada 17 minutos, un joven guatemalteco abandona su país para buscar una vida mejor. Para poder enviar dinero a su familia, a fin de que puedan comprar alimentos y acceder al agua potable. La tragedia de Tamaulipas no cambiará eso.”

México-EE. UU.: oferta de diálogo de igual a igual

El diario alemán Frankfurter Allegemeine Zeitung se refiere a la relación entre México y Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden: "Donald Trump se entendía de lo mejor con el presidente de México. Ahora, también Joe Biden debe hacerlo, especialmente por la migración. El tono es nuevo, pero los problemas en las relaciones mexicano-estadounidenses son los mismos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, el lunes (1.03.2021) en una cumbre virtual, que el país al sur del Río Grande es considerado un socio al mismo nivel. "Estados Unidos y México son más fuertes si están juntos”, dijo Biden, y añadió que ambos países "no habían sido los vecinos ideales”. El presidente mexicano respondió que estaba agradecido de que Biden hubiera dicho que las relaciones entre ambos países se basan en el respeto mutuo. Y ambos acordaron trabajar de manera bilateral y multilateral en lo que respecta a la política migratoria, es decir, también con los países vecinos al sur de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (izqda.), y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

Eso suena como si ahora, sin la presencia de Donald Trump, todo volviera a estar bien. Sin embargo, la realidad es más compleja. Trump y López Obrador tuvieron un comienzo difícil, no en último término debido a la retórica antimexicana del expresidente republicano. Pero luego Trump no escatimó en elogios hacia AMLO cuando este envió, por presión del entonces mandatario estadounidense, a la Guardia Nacional a vigilar las fronteras del sur para bloquear la inmigración desde Honduras, Guatemala y El Salvador. La relación entre López Obrador y Donald Trump era tan buena que AMLO fue uno de los últimos en felicitar al presidente electo Biden. Este dice no ser una persona rencorosa, e hizo la vista gorda. Pero Biden necesita a López Obrador, ya que en Centroamérica, donde el número de personas que sufren hambre se ha triplicado, muchos creen que será más fácil llegar a Estados Unidos con el nuevo gobierno demócrata.”

(ers)