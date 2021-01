La portada de Kamala Harris en "Vogue" causa controversia

La vicepresidenta electa Kamala Harris, la primera mujer de color que ocupa el segundo puesto más alto en Estados Unidos, aparecerá en la portada de la revista de moda Vogue en febrero. Sin embargo, la imagen elegida, después de que la misma revista la publicara en Twitter el domingo, fue criticada por estar mal iluminada y estilizada.

En la foto en cuestión –una de las dos que se utilizarán para la versión digital de la revista–, la vicepresidenta electa está de pie frente a una cortina de color rosa con un fondo verde pálido, vestido casualmente con un traje de dos piezas y zapatillas Converse Chuck Taylor.

Una usuaria de Twitter aseguró que encontraba problemático que la foto de la portada tuviese "desvanecido el color".

Otros sintieron que la foto le faltó el respeto a la vicepresidenta electa por simplemente ser un trabajo descuidado y de baja calidad. "La gente que no entiende por qué la portada de Vogue de la vicepresidenta electa Kamala Harris es mala, no están entendiendo el trasfondo. La foto en sí no es tan terrible. Solo que está muy, muy por debajo de los estándares de Vogue. No le dieron importancia. Como si los deberes estuvieran terminados la mañana que debían", escribió la activista por los derechos de los LGTBQ, Charlotte Clymer.

Más tarde, el domingo por la noche, la revista publicó una segunda imagen que mostraba a Harris vestido más formalmente con un traje azul frente a un fondo dorado.

En una declaración, Vogue dijo que iba con la imagen más casual para la portada de la revista impresa porque representaba la "auténtica y accesible naturaleza, que creemos es uno de los sellos de la Administración Biden-Harris".

Vogue también aclaró que la ropa, el cabello y el maquillaje fueron hechos por el equipo de Harris. El rosa salmón y el verde son los colores oficiales de Kappa Alpha, la primera hermandad afroamericana histórica a la que Harris perteneció en la Universidad Howard.

Harris será la primera mujer de color en servir como vicepresidenta.

¿Está descontento el equipo Harris?

El canal de noticias estadounidense CNN informó que una fuente cercana al equipo de Harris dijo que estaban decepcionados con la elección de la portada y que creían que se iba a utilizar la imagen más formal. El equipo incluso preguntó si una nueva portada podría ocupar su lugar, aunque la revista ya había salido a la imprenta en diciembre, según CNN.

Las fotos fueron tomadas por Tyler Mitchell, que se hizo famoso por ser el primer fotógrafo negro que fotografió una portada de la revista Vogue de Estados Unidos en la historia de la misma, en la que aparecía Beyoncé en 2018. Aunque Mitchell no intervino directamente en el debate del domingo, esa noche twitteó la portada de Harris con el traje azul.

Una segunda imagen muestra a Harris vestida más formalmente.

Vogue ha sido criticada en el pasado por no ser sensible a las minorías. En un memorándum interno distribuido al personal en 2020, la editora jefa del periódico, Anna Wintour, se disculpó por los "errores".

"Vogue no ha encontrado suficientes maneras de elevar o dar espacio a los editores, escritores, fotógrafos, diseñadores y otros creadores negros", escribió Wintour. "Nosotros también hemos cometido errores, publicando imágenes o historias que han sido hirientes o intolerantes. Quiero asumir toda la responsabilidad de esos errores".

