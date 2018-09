La Policía busca a 368 islamistas radicales en Alemania

La Policía alemana busca actualmente a 368 islamistas radicales contra los que existe una orden de detención, informó el Gobierno germano en respuesta a una consulta parlamentaria dada a conocer este miércoles. Según los datos facilitados a petición del grupo parlamentario del partido populista Alternativa para Alemania (AfD), el 22 de marzo de 2018 había un total de 3.151 órdenes de detención abiertas en el ámbito de delitos por motivos religiosos y políticos.

Sin embargo, 2.783 de esas órdenes de detención se referían a presuntos yihadistas que la Interpol había incluido en el registro mundial a petición de una autoridad extranjera. En estos casos, no es necesario disponer de indicaciones concretas de que se encuentren en Alemania. Además, según el Gobierno, la Policía también está buscando actualmente a 10.796 personas registradas como desaparecidas en Alemania. Esto incluye también a los menores refugiados no acompañados. No obstante, no se sabe cuántos extranjeros que se consideran desaparecidos en Alemania ya han salido del país sin que se haya informado a las autoridades.

A finales del pasado año se abrieron investigaciones en torno a 343.738 personas para determinar su paradero. Este grupo también incluye a los extranjeros que deben ser expulsados del país. (dpa)

