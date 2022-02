Crisis en Ucrania: Vladimir Putin ordena a Ejército entrar en territorios prorrusos

Al final Biden tenía razón, la intención de Putin era esa. Invade Ucrania y decide separar el territorio. Puede justificarse con la historia pero es una violación. Esta jugada le costará muy caro.

Chris Cruz

Esta gente solo busca dinero, tienen demasiado armamento y no saben dónde usarlo. Estados Unidos está deseando una guerra para mover más dinero. Mientras tanto los trabajadores pueden morir y perder sus casas.

José Brenes, Costa Rica

Qué expansionista, no tiene respeto. No puede invadir estas ciudades que son territorio ucraniano.

Soledad Eneros

Putin da la apariencia de ser bueno o neutral. Sin embargo, apoya a Irán y a grupos terroristas. Putin es aliado de China. Ni el comunismo, ni la extrema derecha son buenos y la población sufrirá cuando comience la guerra, mientras los dirigentes y las personas de poder estarán en sus búnkeres.

Terry Martínez, Perú





Iván Duque, presidente de Colombia.

Colombia, Iván Duque y la UE: ¿solo miel sobre hojuelas?

La presencia rusa en otro país es amenazante. Pero los carteles y las mafias de droga y prostitución en territorio colombiano no le molestan al presidente. Duque deje de buscar las cámaras y concéntrese en hacer de Colombia un paraíso, que es lo que se merece cada colombiano. En otras palabras, más trabajo y menos bla bla.

Alejandro Moskov

El gobierno subsidia a 4 millones de familias vulnerables, la educación universitaria es gratuita, el servicio de salud es gratuito, subsidia viviendas y alimentos para los niños, incrementó el salario mínimo en 10 por ciento, inflación del 5 por ciento en 2021, construcción de obras, estímulo económico, etc. No todo es malo.

Julio Vargas

El narco ha azotado a nuestro país, cientos de líderes son asesinados, entre ellos estudiantes, mujeres y campesinos.

Viviana Celemin

Este señor en vez de hablar de Rusia y Ucrania debería de preocuparse por su país. Estamos en una crisis y él mete las narices donde no lo llaman. Qué tristeza.

Edgar Martínez, Colombia

Aprueban que Chile sea un Estado "regional, plurinacional e intercultural"

Excelente Chile, ya lo hicimos en Costa Rica. Una democracia inclusiva.

Anav Ortiz, Costa Rica

Pobre Chile. El camino para ser más fuerte es unirnos entre todos los países hispanoamericanos y no seguir fragmentando el territorio.

T. Ferreira

La gente no entiende la reivindicación de los pueblos originarios ni mucho menos la existencia de la pluriculturalidad. Hablan del derecho indígena, pero todavía son conceptos que incomodan porque no aceptan la historia de las comunidades que dieron origen a muchas civilizaciones. Muchos ni siquiera saben cuales son las culturas que existen en su país, pero aún así las critican porque no las conocen.

Daniel Robles

Tratar de implementar un supuesto federalismo en un país pequeño y que jamás ha tenido esta autonomía regional va a resultar en división de la población.

Dani M.

Novak Djokovic, tenista.

Djokovic afirma que dejaría de jugar si le obligan a vacunarse contra covid-19

Tiene derecho a decir que no. Pero tampoco haga campaña contra la vacuna.

Anna Bedetti

Excelente, es una expresión de libertad y no de sometimiento. No es ser antivacuna, simplemente es un derecho a la libertad.

Otoniel Cardenas

Él es libre de no vacunarse si no quiere. Pero también debe ser responsable de asumir las consecuencias de sus actos y no pedir un trato especial por ser rico y famoso.

Rony Florian

