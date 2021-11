La percepción de la gente en Argentina es de un “vacío de poder”

Argentina celebra elecciones legislativas el 14 de noviembre, tras la contundente derrota del oficialismo en las primarias. Entonces se percibió el pulso entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández. En La Entrevista de DW, el consultor Raúl Timerman señaló que ahora la pregunta no es quién de los dos gobierna, sino “si alguien gobierna”, ya que “en la ciudadanía existe una percepción de vacío de poder”.





Horarios de emisión:

DW Español

SA 06.11.2021 – 05:03 UTC

SA 06.11.2021 – 11:15 UTC

SA 06.11.2021 – 15:03 UTC

DO 07.11.2021 – 02:03 UTC

DO 07.11.2021 – 13:03 UTC

DO 07.11.2021 – 17:03 UTC

DO 07.11.2021 – 19:03 UTC

DO 07.11.2021 – 22:15 UTC

LU 08.11.2021 – 08:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6