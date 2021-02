La OTAN se retirará de Afganistán "en el momento adecuado"

"Ningún miembro de la alianza desea permanecer en Afganistán más de lo necesario. No nos iremos antes de que sea el momento adecuado. Cuando este llegue, nos retiraremos juntos", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una conferencia de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de los países aliados, prevista para esta semana. "Nuestro objetivo común está claro: Afganistán nunca más debería servir como un refugio para que los terroristas ataquen nuestros países", apuntilló.

Esta reunión será la primera en la OTAN desde la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y por ello la alianza transatlántica desea recomponer las relaciones con Washington y despejar las dudas sobre su papel en Afganistán. El anterior gobierno estadounidense, de Donald Trump, había formulado importantes anuncios sobre la retirada de tropas de Afganistán que tomaron de sorpresa a los aliados europeos.

Así, la delicada cuestión de la permanencia de tropas de la OTAN en Afganistán ocupará un espacio central de la agenda en la reunión de los ministros de Defensa, aunque todas las partes ya adelantaron que no se espera ninguna decisión al respecto. Este lunes, Stoltenberg dijo que no quería "adelantar las conclusiones de la reunión de esta semana. Pero puedo decir que precisamos encontrar un equilibrio para no permanecer más de lo necesario". Al mismo tiempo, destacó, "no queremos irnos demasiado anticipadamente".

"Hemos reducido de forma significativa nuestra presencia hace no muchos años. Teníamos 130.000 efectivos en operaciones de combate. Ahora tenemos, aproximadamente, unos 10.000", dijo el funcionario. Efectivamente, la OTAN tiene desplegados en territorio afgano 9.600 militares, incluyendo 2.500 estadounidenses, pero es demasiado pronto para retirarlos. "El nivel de violencia sigue siendo inaceptablemente alto, incluidos los ataques de los talibanes sobre civiles. Los talibanes deben reducir la violencia, negociar de buena fe y cumplir con su compromiso de dejar de cooperar con grupos terroristas internacionales", explicó Stontenberg.

