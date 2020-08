"La Orquesta Imposible" de Alondra de la Parra

Durante la pandemia del coronavirus, las presentaciones musicales en Internet han aumentado enormemente. Hay "conciertos fantasma", completamente libres de público o socialmente distanciados, con gente a distancia tanto en el escenario como en el auditorio, y conciertos informales en casa, como los del pianista Igor Levit en Twitter.

Aunque estas actuaciones han enriquecido las vidas y aumentado la alfabetización digital, y no solo entre los amantes de la música clásica, a menudo irradian un aura de sustitución de un evento "real", sirviendo como solución temporal hasta alguna fecha desconocida en la que las cosas vuelvan a la normalidad.

Pero la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra ha ideado una actuación en línea totalmente única, que solo podría haber ocurrido en las circunstancias actuales en medio de la pandemia del coronavirus. "Me estaba volviendo alérgica a ver videos de casa", explicó de la Parra. "Debería parecer profesional".

El resultado irradia espontaneidad, humor y arte apasionado. La producción de Deutsche Welle "La Orquesta Imposible" es un video de diez minutos de una interpretación virtual de una pieza del repertorio clásico mexicano: "Danzón No. 2" del compositor Arturo Márquez. De la Parra la ha interpretado innumerables veces, llamándola "Mi amigo constante desde el principio de mi carrera".

Leitmotiv visual: la bailarina Elisa Carrillo Cabrera.

Para el proyecto, reunió a músicos de renombre, entre ellos el tenor de fama mundial Rolando Villazón, nacido en México, a quien también se ve tocar la percusión; el contrabajista Edicson Ruiz, los violinistas Veronika Eberle, Guy Braunstein y Midori Goto; los violonchelistas Nicolas Altstaedt y Jan Vogler; el oboísta Albrecht Mayer; el percusionista Christoph Sietzen y la trompetista Sarah Willis.

Es un conjunto de músicos que de otra manera nunca tocarían juntos: en el mundo pre-2020, sus agendas habrían estado llenas años antes. Pero en el año de la pandemia, cuando Alondra llamó, "de repente todo el mundo estaba libre. Todo el mundo atendió a mi llamada, y todo el mundo dijo que sí. No solo estaban disponibles en términos de tiempo, sino que creo que había una disponibilidad en espíritu. Porque todos ven cómo el mundo está sufriendo esta pandemia, y de diferentes maneras".

Producción simultánea de audio y video

El resultado es un video de diez minutos y, además, una documentación de diez minutos de duración. En lugar de crear imágenes para un audio existente, el audio y el video fueron creados simultáneamente, dijo el director de DW Christian Berger. "Nunca hemos hecho esto", explicó.

Alondra de la Parra sentada al piano.

¿Pero cómo? Se hicieron grabaciones individuales de uno a tres músicos, cada una de ellas grabada varias veces, en lugares tan diversos como París y Nueva York, Los Ángeles, Berlín y Valencia. Siguieron cuatro meses de post-producción, durante los cuales las grabaciones se mezclaron bajo la supervisión personal de Alondra de la Parra. "En esta documentación Alondra no es una directora en el sentido convencional", explicó Christian Berger. "También dirige la música como productora - y ha reunido el dinero de los patrocinadores, sin el cual todo esto no habría sido posible."

Sentado al piano, una posición inusual para la directora de orquesta, la propia Alondra de la Parra es un leitmotiv visual del video clip. Otra es la bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera del Ballet Estatal de Berlín, que baila una coreografía del artista británico Christopher Wheeldon. "Si la música fuera humana, ella sería Elisa", explicó Alondra de la Parra.

Producción para una causa benéfica

El video de diez minutos es entretenido, pero el objetivo es más serio: pedir donaciones para dos organizaciones. Visión México y Fondo Semillas son fundaciones cuyos objetivos incluyen la ayuda a las mujeres en el México natal de Alondra de la Parra. "Durante esta pandemia, las mujeres y los niños de México se ven particularmente afectados. Son víctimas de la violencia, la violencia doméstica y la pobreza", explicó de la Parra. "Once mujeres son asesinadas cada día en México, el número ha aumentado durante la pandemia. Estas son situaciones absolutamente insoportables para las mujeres. Esto no puede continuar". La Maestra pone su arte al servicio de la causa: "Creo que es necesario involucrarse en los problemas del mundo, y participar en la solución. No solo debemos ocupar un bello rincón de la humanidad, sino también servirla enérgicamente".

¿Haría Alondra de la Parra algo así otra vez? "No lo creo, fue una tarea tan gigantesca. Creo que tenía un valor único. Solo representa ese momento".

