La OEA posterga reunión para tratar la situación en Cuba

La Organización de los Estados Americanos (OEA) postergó para una fecha por definir la sesión extraordinaria de su Consejo Permanente programada para la mañana de este miércoles (28.07.2021) sobre la situación en Cuba, sacudida hace dos semanas por históricas protestas populares, una decisión que La Habana celebró como una derrota de una "maniobra anticubana”.

En una carta enviada a las misiones permanentes acreditadas ante el organismo, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Washington Abdala, informó del aplazamiento de la reunión, ante "los planteos al respecto por parte de algunos países", que no identificó. Abdala, quien es representante de Uruguay, consideró que "lo que se está viviendo en Cuba no ambienta dilaciones" y advirtió que "el tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas".

"No asumir este presente no parece pertinente. Lo diligente es actuar rápido", agregó el funcionario, para quien "no conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo". Abdala consideró "particularmente inusual" que haya objeción a recibir informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como estaba previsto en la agenda de la sesión, aunque no precisó los países o delegaciones que se opusieron a ello.

Reunión "inútil”

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, celebró a través de Twitter la "derrotada maniobra anticubana en OEA”. "Rechazo de mayoría Estados Miembros obligó suspensión del Consejo Permanente. Presidente pro Tempore Consejo admitió derrota mediante carta patética que ofende a Cuba", comentó Rodríguez. Agradeció "a los países que defendieron dignidad latinoamericana y caribeña".

En diferentes misivas, los representantes de Belice, Trinidad y Tobago, Nicaragua y la Comunidad del Caribe (integrada por Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bahamas, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago) cuestionaron la falta de consultas previas a la convocatoria, y señalaron que la reunión sería "inútil" dada la situación de Cuba con relación a la Organización.

La OEA excluyó a Cuba del sistema interamericano en 1962 por su adhesión al bloque comunista soviético y su enfrentamiento con Washington tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. Esa decisión fue anulada en 2009, pero Cuba no ha pedido su reincorporación. La OEA considera a Cuba un miembro no activo.

