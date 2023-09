La NASA revela resultados del informe sobre el fenómeno ovni

La NASA declaró este jueves (14.09.2023) que el estudio de los ovnis requerirá nuevas técnicas científicas, incluidos satélites avanzados, así como un cambio en la forma de percibir los objetos voladores no identificados.

La agencia espacial hizo públicas sus conclusiones tras un estudio de un año de duración sobre los ovnis. El panel de la NASA, compuesto por expertos en campos científicos que van desde la física a la astrobiología, emitió el informe después de celebrar su primera reunión pública en junio.

Luchar contra el estigma

En su informe de 33 páginas, un equipo independiente encargado por la NASA advirtió de que la percepción negativa que rodea a los ovnis supone un obstáculo para la recogida de datos e instó a la agencia espacial estadounidense a aumentar sus esfuerzos para recabar información sobre los comúnmente llamados ovnis.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo que la agencia quiere cambiar la conversación sobre los "fenómenos anómalos no identificados" (FANI) "del sensacionalismo a la ciencia".

Bill Nelson, el administrador de la NASA. Imagen: Mariam Zuhaib/AP/picture alliance

La NASA anunció el nombramiento de un nuevo director de investigación de los "fenómenos anómalos no identificados", que se encargará de "centralizar las comunicaciones, los recursos y las capacidades de análisis de datos para establecer una base de datos robusta para la evaluación de futuros FANI."

El panel de 16 miembros señaló que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático son esenciales para identificar sucesos raros, incluidos los ovnis.

No hay pruebas de que existe vida extraterrestre

"La NASA lo hará de forma transparente", afirmó Nelson. En la única reunión pública celebrada a principios de este año, el equipo independiente seleccionado por la agencia espacial insistió en que no hay pruebas concluyentes de vida extraterrestre asociada a los ovnis.

Los científicos, expertos en aviación e inteligencia artificial y el astronauta retirado de la NASA Scott Kelly, el primer estadounidense que pasó casi un año en el espacio, no tuvieron acceso a archivos de alto secreto. En su lugar, el grupo se basó en datos no clasificados en un intento de comprender mejor los avistamientos inexplicables en el cielo. La NASA afirma que hay tan pocas observaciones de alta calidad que no se pueden extraer conclusiones científicas.

En los últimos años, el gobierno de EE. UU. ha revelado en varias ocasiones la información que ha recopilado sobre un tema que antaño era objeto de un virtual silencio oficial.

Explorar lo desconocido

"En todo el mundo se han observado objetos en nuestros cielos que no pueden identificarse como globos, aviones o fenómenos naturales conocidos, pero las observaciones de alta calidad son limitadas. La naturaleza de la ciencia es explorar lo desconocido, y los datos son el lenguaje que utilizan los científicos para descubrir los secretos de nuestro universo", afirmaba el informe.

En 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, en colaboración con un grupo de trabajo dirigido por la Armada, elaboró un informe que marcó un antes y un después, en el que se recogían numerosas observaciones -en su mayoría procedentes de personal militar- sobre las FANI.

El informe incluía algunos casos de FANI que ya habían salido a la luz con la publicación por parte del Pentágono de vídeos de aviadores navales en los que se veían aeronaves enigmáticas frente a las costas este y oeste de Estados Unidos con una velocidad y maniobrabilidad superiores a las tecnologías de aviación conocidas y carentes de medios visibles de propulsión o superficies de control de vuelo. Según el informe, los analistas de defensa e inteligencia carecían de datos suficientes para determinar la naturaleza de algunos de los objetos.

ies (Reuters/AP)