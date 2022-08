La NASA revela finalmente qué son los misteriosos "espaguetis" encontrados en Marte

Mientras el explorador Perseverance de la NASA se concentra en su misión primordial de explorar el famoso delta del cráter Jezero en Marte, en las últimas semanas muchas de las imágenes –no tan relevantes en el trabajo central del róver– que envía a la tierra a desconcertado tanto a los expertos en la NASA como a todos los que siguen de cerca los fascinantes descubrimientos en Marte.

Una de estas imágenes fue la del misterioso objeto parecido a un fideo o una especie de cuerda en Marte captado en Hogwallow Flats por la cámara del explorador de Marte el 12 de julio antes de desaparecer misteriosamente solo cuatro días después.

Ahora, después de casi un mes, los astrónomos creen saber de qué se trata.

En una entrada de blog, la NASA declaró que el objeto desconocido no es más que un trozo de red Dacron, una fibra de poliéster, que se utilizaba en las mantas térmicas del equipo de Entrada, Descenso y Aterrizaje (EDL) –el sistema de aterrizaje del róver–, corroborando las primeras hipótesis que apuntaban que el objeto fibroso era de origen terrestre y no marciano.

"Los equipos de hardware sospechan que se trata de otro trozo de red Dacron, basándose en el patrón de malla de cuadrícula de 2x2 mm2 observado. Observaron que este trozo de red en particular parece haber sufrido un desenredo/desmenuzamiento significativo, lo que sugiere que fue sometido a fuertes fuerzas", escribió Justin Maki, Científico de Imágenes e Investigador Principal Adjunto de Mastcam-Z en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

El Perseverance tuvo una llegada dramática al cráter Jezero en febrero de 2021. El sistema EDL lo depositó con cuidado en la superficie y luego salió corriendo para estrellarse en un lugar seguro donde no dañara el róver. El EDL, como se esperaba, tuvo un aterrizaje duro, esparciendo los restos por una amplia zona.

Helicopter color camera image of the parachute and backshell crash site.