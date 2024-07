La moda y lo Juegos Olímpicos se reúnen en París

Cuando los Juegos Olímpicos se celebran en la capital de la moda, el estadio se convierte en pasarela. El deporte y la moda se inspiran mútuamente este año en París.

¿Es Milán un buen sitio para estudiar?

Milán bajo la lupa: ¿qué cosas debe saber un estudiante extranjero que quiera estudiar en la ciudad universitaria del norte de Italia?

Tenerife: manifestaciones a favor de un cambio turístico Imagen: Borja Suarez/REUTERS

¿Qué hacer contra el turismo de masas en Tenerife?

En la isla canaria de Tenerife, la población local protesta contra el exceso de turistas. ¿Cómo afrontar este problema?

Lángos, la comida callejera más popular en Hungría

Los húngaros lo adoran en verano: en cada esquina se pueden comprar lángos recién fritos, preferiblemente con crema agria y queso. Crujientes y sabrosos.

El fabricante de baterias venerado por las estrellas Imagen: DW

Baterías de lujo de Udo Masshoff

Udo Masshoff no sólo es percusionista, también diseña baterías especialmente lujosas. Músicos famosos como los Rolling Stones aprecian los instrumentos del pope alemán de la batería.

