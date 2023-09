“Los gobiernos que crean problemas amenazan la democracia”

"Los problemas de la democracia deben solucionarse con más democracia y nunca con menos", dijo el presidente de Chile. Imagen: DW

Gabriel Boric: "La democracia hoy día tiene nuevas amenazas"

Boric ha sido la principal amenaza a la democracia en nuestro país. Boric no logra mejorar su apoyo ciudadano porque cada vez que la prensa le da tribuna, él miente.

Luis Ricardo Peña Zuñiga, Canadá

Chile va de un extremo al otro. Lamentablemente, en los últimos años la izquierda ayudó para que ahora tengamos que lidiar con discursos de personas que apoyan a Pinochet. Tuvieron la oportunidad de escribir una Constitución que beneficie a la gente, pero no, solo fue un caldo de cultivo para que la extrema derecha salga con bombos y platillos a engañar y mentir.

Roxana Tapia Cárdenas

Es verdad y las amenazas provienen de sus amigos: China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Brasil, México, Colombia…

Johnny Reday, Venezuela

¿Y la democracia de su país? Que todavía se rigen de una Constitución de la época de la dictadura más cruel que tuvo América Latina. De eso no dice nada. Boric llegó al poder con la bandera de las luchas sociales.

Freddy Ramón

En más de un año de gobierno tuvo intentos de reformas para solo complacer a un sector. Que alguien me diga qué ha hecho por las personas que no tienen alimentos, que no tienen una pensión digna, o que viven en zonas desérticas llenas de litio, pero que no tienen luz.

Flavio Pérez Álvarez, Cuba

La mayor amenaza a la democracia son los gobiernos de turno que en vez de solucionar los problemas de la gente crean nuevos. Es por eso que el ciudadano está dispuesto a aceptar líderes fuertes que resuelvan los problemas.

Iván Francisco Moya, Costa Rica

La amenaza a la democracia se llama socialismo y comunismo. La prueba de esto es la dictadura de Venezuela, Cuba y Nicaragua que violan los derechos humanos desde hace mucho tiempo pero se los trata blandamente.

Dario Stars

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Imagen: Craig Ruttle/AP Photo/picture alliance

Zelenski propone limitar poder de Rusia en Naciones Unidas

La culpa es de la OTAN y de los Estados Unidos

Adrian Cisneros, México

De existir justicia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China no deberían ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La lógica debería ser que los miembros nunca hayan estado involucrados en guerras ni violado los derechos humanos. A Zelenski solo le importan sus bolsillos, porque la guerra le da miles de millones.

Ángel Stark

Ucrania pide ayuda para expulsar a los criminales de su patria. Los invasores masacraron a la población civil. Hasta ahora solo ha demostrado que es un presidente valiente y brillante en la oratoria y manejo de las redes sociales.

Atilio Gutiérrez, México

Qué triste. El presidente de Ucrania se aprovecha de Occidente, solo pide dinero para su cartera y guerra.

Andrés Porras

Todas las potencias mundiales saben que no pueden limitar el poder de Rusia en la ONU, ya que fue uno de los países fundadores del organismo.

Manuel Álvarez, Guatemala

La guerra es contra la OTAN, y Ucrania es el campo de batalla. Cuando la OTAN firme el acuerdo de no expandir más su territorio, la guerra se va a acabar.

John Xic

Berlín reitera que China no es una democracia, tras revuelo diplomático

El 90% de los chinos apoya su forma de gobierno, por lo tanto Occidente no debería meterse en estos asuntos.

José Montero

China tiene un gobierno cominista con una economía fuertemente capitalista. Es la fórmula perfecta para tener éxito y perpetuarse en el poder, como lo ha hecho.

Gelasio Ortíz

El nivel de la diplomacia alemana es muy pobre. Nada que ver con el gobierno de Merkel.

Rafael Serrano Hernández

Pero el pueblo tiene medicina, educación y buenos salarios. Alemania tiene la inflación por los cielos y los salarios no son muy altos.

Marcos Ojeda

