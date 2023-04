La Marcha de los Vivos: conmemoración en Auschwitz

Desde 1988, los sobrevivientes de los campos de concentración, sus hijos, nietos y, en su mayoría, jóvenes judíos de todo el mundo se reúnen en Auschwitz en el "Yom Hashoá" o Día de la Shoá, el día nacional israelí en memoria del Holocausto, para participar en la "Marcha de los Vivos".

El nombre recuerda a la marcha de la muerte durante la disolución del mayor campo de concentración en 1945. En vista de los cambios en el frente en el este y el acercamiento de los aliados, los prisioneros debieron abandonar el campo de concentración. Fueron obligados a ir hacia el oeste a pie bajo el frío helado, azotados por hombres de las SS, que disparaban a los prisioneros exhaustos cuando no podían caminar más.

La "Marcha de los Vivos" tuvo nuevamente lugar este 18 de abril. Los participantes recorrieron tres kilómetros. Es una señal contra el olvido, contra el resurgimiento del antisemitismo y una expresión del vivo recuerdo de las víctimas judías.

Escuelas en Auschwitz: de repente, todos en silencio

Este año participó un grupo de jóvenes de una escuela de Brandeburgo. Visitaron el campo principal de Auschwitz I. Durante todo el recorrido de una hora, no hubo charlas, ni tonterías, ni comentarios entre los jóvenes; estaban serios y concentrados.

A Emil Jaden, de 17 años, lo vivido le llegó al corazón. Él ya sabía mucho, pero las habitaciones con el cabello, los zapatos de las personas asesinadas y descubrir el destino de esas personas, fue algo completamente diferente.

En la escuela, se debate en la actualidad si visitar Auschwitz debería ser obligatorio para el 11º grado. Pauline Knuth, de 16 años, no está segura. Incluso durante la lectura preparatoria, algunos habrían llorado. Tal vez debería decidir cada cual si hacerlo o no. Por otro lado, también está el tema de la responsabilidad de tratar la historia alemana. "No la culpa, sino la responsabilidad, también con respecto a la actualidad, aprender de ella y sensibilizarse ante cualquier forma de racismo, antisemitismo o exclusión", dijo.

Estar juntos en un mundo común. Este es también el mensaje de la alcaldesa de Kfar Yona, en Israel, quien también viajó con un grupo de jóvenes. Shani Shmidor, de 17 años, está impresionado: "Somos judíos, estamos orgullosos de estar aquí, ¡vivimos! Este no es un lugar de muerte, sino de vida".

Escolares alemanes e israelíes juntos en la Marcha de los Vivos.

Encuentros con testigos contemporáneos

El número de testigos contemporáneos que pueden informar sobre las atrocidades es cada vez menor. Pero todavía hay sobrevivientes, como la pediatra y psicoterapeuta eslovaco-alemana Eva Umlauf, quien llegó al campo de concentración de Auschwitz con su madre en 1944, cuando tenía dos años. Ambas sobrevivieron, al igual que su hermana Nora, quien nació allí. No fue hasta 2014 que Umlauf comenzó a hablar públicamente sobre lo que había vivido.

Para Philipp Doczi, de la organización March of Remembrance and Hope (moRaH, en Austria), es importante haber logrado que Eva Umlauf participara en la charla en la Marcha de los Vivos de este año. Doczi llegó a Auschwitz con una delegación de 1.000 jóvenes austriacos. Junto con 230 estudiantes alemanes de Brandeburgo, participaron en la marcha y luego se reunieron con Umlauf.

Dieter Starke, quien acompañó a los jóvenes de Brandeburgo, también sabe por viajes anteriores que estos encuentros personales no dejan "frío" a ninguno de los participantes. La necesidad de debatir después es enorme. Además, los jóvenes alemanes se reunieron e intercambiaron ideas con sus pares israelíes. También se trata de hablar sobre cómo experimentan y confrontan el racismo, el antisemitismo y la exclusión en la actualidad.

La Marcha de los Vivos, muestra de cultura vital judía

En la Marcha de los Vivos no siempre participaron personas no judías. En 2005, se admitió por primera vez a una delegación cristiana alemana. En 2022, hubo incluso representantes de los Emiratos Árabes Unidos. Este año se congregaron alrededor de 10.000 participantes de todo el mundo.

"Aquí se produce una especie de choque cultural", dice Philipp Doczi. A él, por ejemplo, le pareció al principio extraño cuando los judíos de América del Sur bailaron y cantaron en Auschwitz. Pero es una muestra de que también se trata de celebrar a los sobrevivientes y la vital cultura judía. La Marcha de los Vivos no solo envía una señal impresionante contra el olvido, sino también en favor de la vida judía en general, ahora y en el futuro.

"Adiós, queridos míos": últimas cartas de víctimas del Holocausto Un niño como cualquier otro ¡Qué foto! A través de la reflexión múltiple, Salman Levinson parece estar mirándonos desde diferentes ángulos. Fue tomada en 1937. El pequeño Salman, llamado Sima, todavía es un niño como cualquier otro. Vive con su madre, Frieda, y su padre, Selig, en Riga. En 1936, su tía emigró a "Eretz Israel", el territorio palestino bajo mandato británico. Él le escribe cartas regularmente.

"Adiós, queridos míos": últimas cartas de víctimas del Holocausto Una casa en Riga Poco después de su noveno cumpleaños, Salman agradece a su tía Agnes el regalo que le envió con un dibujo. "Bait" -"casa" en hebreo- se lee en el dibujo. Poco después, la Wehrmacht alemana ocupa Riga. Agnes no vuelve a saber de su sobrino. Apenas después de la guerra se entera: Salman y sus padres fueron deportados al gueto de Riga y asesinados.

"Adiós, queridos míos": últimas cartas de víctimas del Holocausto Contar las historias de las víctimas En una exhibición online, el Museo del Holocausto Yad Vashem, en Israel, muestra las últimas cartas de las víctimas del Holocausto, sus últimas palabras antes de que fueran asesinadas por los nacionalsocialistas. Además: fotos de los que escribieron las cartas y de sus familias. En la imagen se ve a los hijos de la familia Keller-Moses en los años veinte. Ellos vivieron en Aquisgrán.

"Adiós, queridos míos": últimas cartas de víctimas del Holocausto Una jota marcaba a los judíos En 1938, los nazis sellaron con una "J" el pasaporte de Sigfried Keller, para muchos una sentencia de muerte. Sigfried fue el único de su familia que sobrevivió. En 2013, entregó la carta de su madre Berta a Yad Vashem. En 1942, ella había escrito desde Theresienstadt: "Adiós queridos hijos y oren por nosotros para que Dios sostenga su mano protectora sobre nosotros y también sobre ustedes."

"Adiós, queridos míos": últimas cartas de víctimas del Holocausto Diez cartas cuidadosamente seleccionadas De entre miles de cartas guardadas en el archivo, Yad Vashem seleccionó diez para la exposición. La mayoría de los que las escribieron no sabían que sería su última carta antes de su muerte. Especialmente los judíos alemanes que, como Sigfried Bodenheimer (arriba en uniforme de ejército), lucharon en la Primera Guerra Mundial, no podían imaginarse que los nazis los iban a matar.

"Adiós, queridos míos": últimas cartas de víctimas del Holocausto Última carta antes de la deportación Muchos intentaron ocultar su situación real. Anne Meininger escribió a sus hijos: "Desde el miércoles estamos en el campamento y estamos muy bien. No tienen que preocuparse. […] Si solo pudiéramos seguir en contacto […] Los besa con todo el cariño su madre que los quiere mucho".

"Adiós, queridos míos": últimas cartas de víctimas del Holocausto Éxodo hacia la Tierra Sagrada Desde el gueto de Varsovia, Perla Tytelman le escribió a su esposo, Josef, y su hija, Rachel: "Concentro todas mis fuerzas para sobrevivir para ustedes... Nuestro anhelo mutuo no tiene límites". Perla fue asesinada. Rachel y Josef, sin embargo, sobrevivieron y emigraron en el barco "Éxodo" a Israel en 1947.

"Adiós, queridos míos": últimas cartas de víctimas del Holocausto El tren a Auschwitz El dibujo "Transporte No. 2", de Paul Kor, muestra el tren que llevó a su padre a Auschwitz, hacia la muerte. Con motivo del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, la exposición online "Adiós, mis queridos. Últimas cartas del Holocausto 1941-1942" recuerda el destino de algunos de los seis millones de judíos asesinados en Europa. Autor: Sarah Judith Hofmann



