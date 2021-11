La marca Gucci cumple 100 años

También en Euromaxx:

¿Quién tiene la decoración navideña más hermosa?

Durante el Adviento, los grandes almacenes de las metrópolis europeas hacen gala de espléndidas decoraciones navideñas. Y verdaderos magos de la luz crean la atmósfera navideña. Nos vamos a París, Moscú y Londres.

El tren de vapor Jacobite en Escocia

La reportera de Euromaxx Hannah Hummel viaja por Escocia en uno de los trenes de vapor más antiguos del país. El tren de vapor Jacobite es famoso por las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Harry Potter de J. K. Rowling.

Secretos culinarios: la sopa rusa Borsch

La sopa de remolacha Borsch es el plato nacional de Rusia y Ucrania. Es indispensable para entrar en calor, sobre todo en las estaciones más frías del año. Euromaxx revela cómo preparar esta sopa de remolacha.

El antiguo oficio de los carboneros

La elaboración del carbón vegetal es una de las técnicas artesanales más antiguas de la humanidad y se considera prácticamente extinta. Nuestro reportero Hendrik Welling visitó a una de las últimas familias que practican el oficio.

Horarias de emisión:

DW Español

SA 27.11.2021 – 01:30 UTC

SA 27.11.2021 – 06:03 UTC

SA 27.11.2021 – 11:30 UTC

SA 27.11.2021 – 14:30 UTC

SA 27.11.2021 – 20:30 UTC

DO 28.11.2021 – 03:30 UTC

DO 28.11.2021 – 08:30 UTC

DO 28.11.2021 – 16:30 UTC

MO 29.11.2021 – 12:03 UTC

MA 30.11.2021 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5