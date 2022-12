La música, un motor de emociones

Cultura.21 investiga la felicidad de los fans del metal, se inspira con la música de los Gabriels, admira al compositor Ennio Morricone y entona "Hallelujah" con Leonard Cohen.





La felicidad de los fans del metal

Música a todo volumen, conciertos de estética agresiva: el metal parece ser un género para tipos duros. Pero un estudio indica que los fanáticos del metal suelen ser gente pacífica y feliz. Visitamos el festival de Wacken, en busca de la hormona de la felicidad.





Un trío celestial con mucha fusión​

La música de Gabriels emociona. A su fusión, con elementos del soul, el pop y un sonido de bigband, se suma la voz sobrenatural de Jacob Lusk. ¿Cómo surgió el proyecto y cuál es su conexión con el gospel?





Maestro de las bandas sonoras

Las composiciones de Ennio Morricone forman parte de la historia del cine. Su música elevó el spaghetti-western a la categoría de culto. Sus bandas sonoras en “Érase una vez en el Oeste” y “El bueno, el malo y el feo” son verdaderos hitos en su género. Ahora, se pueden disfrutar en vivo, en el escenario.

"Hallelujah": un documental sobre Leonard Cohen

Una canción con incontables versiones pero singular en su perfección. La película documental “Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song” se sumerge en la creación de este tema, convertido en himno, para rendir homenaje a su compositor, un maestro de la melancolía.

