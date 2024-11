Macrogranjas de salmón con rayos láser

El uso intensivo de antibióticos, la contaminación de vías fluviales y la proliferación récord de algas son algunos de ellos. ¿Podrán la tecnología resolverlos?

Nutricionistas, médicos, entrenadores personales… todos recomiendan comer salmón por su alto contenido de Omega-3. Pero ¿qué pasa en las piscifactorías de salmón? ¿Cómo logran poder dar abasto a la imparable demanda mundial de este pescado?

Los retos son muchos. Esta especie es depredadora y necesita grandes cantidades de alimento. Además, las tasas de enfermedades y de mortalidad son muy altas en los criaderos. La industria salmonera, que tiene a Chile y a Noruega como sus principales líderes, es criticada por el uso intensivo de antibióticos, la contaminación de las aguas y la amenaza de extinción de las poblaciones de salmón salvaje, entre otros problemas.

Hay empresas pioneras que usan métodos alternativos como piscifactorías cerradas y rayos láser para desparasitar ¿Podrá la tecnología resolver los problemas del sector?

