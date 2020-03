La lucha por el agua en los barrios bajos de Delhi

Hace tres años, cuando Ram Rati abrió el reluciente grifo nuevo delante de su casa en Harijan Basti, un barrio marginal de Nueva Delhi, y vio cómo salía agua por primera vez, se emocionó. Sus vecinos, sin embargo, no podían compartir su entusiasmo.

"No todo el mundo recibía agua corriente al mismo tiempo”, explica esta mujer de 60 años. "Cuando conseguí la tubería de mi casa la gente se preguntaba, ¿por qué ella recibe agua y yo no?”

Es una pregunta que se repite en toda la capital india y que pone de manifiesto la enorme desigualdad en cuanto al acceso a este recurso en la gigantesca metrópoli.

Los residentes de Harijan Basti recogen agua de un grifo comunitario en el centro de la barriada.

Para la élite, que vive en los barrios ricos, el agua se proporciona en abundancia a una tarifa insignificante. El 70 por ciento restante de la población recibe solo el cinco por ciento del agua subvencionada por el gobierno, según un informe de 2012.

La creciente escasez de agua vinculada al cambio climático, las tensiones por el reparto del agua en los estados federales y la mala gestión están exacerbando esas desigualdades. Delhi pierde aproximadamente el 42 por ciento del agua debido al mal mantenimiento de las cañerías y a los robos.

Para los 10 millones de personas que viven en los barrios bajos de Delhi, como Jiya Khan, la situación parece aún más sombría. Alrededor del 86 por ciento de las casas de los barrios bajos no tienen grifo, sino que dependen de los camiones cisterna, que suministran agua a la población de los acuíferos subterráneos. Tres cuartas partes de las tuberías de agua subterránea, sin embargo, están sobreexplotadas.

Jiya Khan recoge agua de un camión cisterna del gobierno con una manguera fuera de su casa en Sangam Vihar.

"No hay agua”, lamenta Khan. "Y eso me está provocando mucho estrés”.

Luchando por el agua

Khan se encuentra de pie entre una multitud de mujeres con saris mojados y coloridos. Rodeado de enormes contenedores de agua, un hombre de 42 años intenta controlar una enorme manguera que expulsa el agua de un camión cisterna del gobierno, que realiza su visita semanal a Sangam Vihar, el mayor suburbio no autorizado de Delhi con más de un millón de habitantes. El gobierno indio financia el camión cisterna, aunque no reconoce el barrio de chabolas como tal y no facilita a la población el acceso a tuberías públicas de agua.

Las mujeres tratan de distribuir el agua de forma justa, pero no pasa mucho tiempo antes de que estalle una disputa, en la que una mujer acusa a otra de empujar sus bidones de agua en medio de la cola. El agua se agota en cuestión de minutos, y varias mujeres se ven obligadas a irse con las manos vacías.

Es una escena habitual.

"Si se queda aquí un par de horas, verá a alguien peleando por el agua”, cuenta Dev Vati. La abuela de siete nietos también vive en Sangam Vihar.

Dev Vati paga al conductor del camión cisterna privado por 2.000 litros de agua.

La mafia del agua

El agua suministrada por los camiones cisterna del Estado no es suficiente. Por eso hay cada vez más vehículos cisterna privados. Suministran a Sangam Vihar, donde el agua es particularmente escasa. Conocidos localmente como la "mafia del agua”, bombean el líquido de pozos ilegales y lo venden a los residentes a un precio muy alto, con grandes beneficios.

Es imposible predecir cuántos de estos pozos privados operan en la ciudad. Según un estudio de la Junta Central de Aguas Subterráneas, en 2005 ya había alrededor de 400.000.

Para Vati, que no puede conseguir suministros de los camiones cisterna del gobierno porque carece de las conexiones necesarias, esto significa gastar una parte sustancial de sus ya escasos ingresos en agua.

En esta época fría del año, paga unas 500 rupias (6 euros o 6,70 dólares) a la semana por unos 2.000 litros de agua. Con esta cantidad tiene que proveer a su familia de ocho personas. En verano, sin embargo, los precios se disparan debido a la escasez de agua. Vati cuenta que ella gasta alrededor del doble, o el 20 por ciento de los ingresos totales de su hogar, en agua. El ingreso mensual promedio en los barrios bajos de Delhi es de alrededor de 1.700 rupias o 20 euros al mes.

Un camión cisterna privado suministra agua a la casa de Dev Vati en Sangam Vihar.

Durante la campaña electoral reciente, el gobierno prometió que cada hogar en Delhi recibiría 700 litros de agua gratis a la semana. Esto también debería aplicarse a los barrios marginales ilegales. Una tubería de agua debería llegar, por ejemplo, hasta el bloque donde vive Vati. Pero duda que esto ocurra antes del verano. No es la primera vez que el gobierno hace tales promesas. "Nadie quiere proporcionarnos agua”, dice. "Llevo años esperando, pero el agua aún no ha llegado”.

El camión cisterna público tampoco proporciona suficiente agua para Khan. Alrededor de la mitad del agua que necesita su familia de cinco miembros proviene de un pozo de agua privado cercano, perforado a casi 20 metros de profundidad en el suelo. Un suministro mensual de 3.500 litros les cuesta alrededor de 500 rupias, pero Khan parece resignada al coste. Pagará lo que tenga que pagar, dice: "el agua no tiene precio”.

El agua debería traer la paz

De vuelta a Harijan Basti. Aquí los residentes han tomado el asunto en sus propias manos. Como barrio marginal autorizado, los residentes tienen derecho a agua pública, por lo que el gobierno les permitió construir una red de agua a partir de una fuga en una tubería oficial cercana. Con la ayuda de Wateraid y FORCE, una ONG local, terminaron la construcción hace dos años. Cada hogar tiene ahora su propio grifo.

Ram Rati tiene un libro de registro con los detalles de las mujeres de la cooperativa, que gestionan las tuberías de agua en Harijan Basti.

Rati forma parte de una cooperativa de mujeres que fue entrenada por estas organizaciones para garantizar el mantenimiento de las tuberías y la calidad del agua, que se comprueba regularmente utilizando equipos de campo.

"El agua es mi trabajo, mi deber. El agua es vida”, explica, revisando los grifos de la casa de un vecino.

Las mujeres cobran cuotas de mantenimiento de cada hogar para pagar las reparaciones que puedan ser necesarias. Shalini Chaturvedi, directora de programa de WaterAid India, dice que, a diferencia de Sangam Vihar, el sistema no es susceptible de generar beneficios y de ser explotado porque la tubería es de "propiedad conjunta”.

Los niños que viven en Harijan Basti juegan con una tubería de agua que suministra agua potable a su casa.

Ella cree que la solución a los problemas de Delhi radica en considerar el agua como un recurso comunitario, no privado. Esto ha cambiado enormemente la vida de las mujeres en Harijan Basti, según Rati. Es una práctica común allí que las mujeres se encarguen de buscar agua. En el pasado, tenían que caminar una hora cada día para este fin.

Hoy en día tiene más tiempo libre y un suministro de agua más seguro. Sin embargo, lo que más agradece es el fin del conflicto por el agua en la comunidad.

Las tuberías, dice, han "traído mucha paz”.

