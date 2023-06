La lucha de las mujeres rohinyá

Son apátridas, no pueden trabajar, ni ir a la escuela. Solo pueden salir de los campos con un permiso especial. Inactividad, frustración, traumas no superados y una situación de seguridad en constante deterioro por los grupos militantes: una mezcla explosiva que hace casi insoportable la situación de las mujeres en esta sociedad conservadora.

A diferencia de los hombres, ellas tienen poco margen de maniobra: aprender, salir al aire libre, tener vida social... incluso ir al baño es un riesgo para su seguridad. Pero hay mujeres que quieren aprovechar la oportunidad de educación que se les ofrece por primera vez en el campo, aunque la resistencia en esta sociedad dominada por hombres sea grande.

Un reportaje de Birgitta Schülke, Naomi Conrad y Arafatul Islam.

