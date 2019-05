La juventud alemana sale en masa a la calle contra el cambio climático

¿Que sería de nosotros sin las abejas?

Polen y miel

No todas las abejas son iguales. Por ejemplo, las abejas silvestres no producen miel, pero son especialmente eficientes en la tarea de polinizar. Ellas son las que están disminuyendo inquietantemente. También los abejorros se cuentan en esta categoría. Las abejas productoras de miel, en cambio, no tienen tantos motivos de preocupación, ya que los apicultores se encargan de sus colmenas.