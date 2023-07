La insólita reacción de Victoria Beckham al fichaje de Messi

El gran momento David Beckham como empresario del fútbol fue inicialmente solo una molestia interrupción molesta su esposa Victoria. La noticia del traspaso de Lionel Messi al Inter Miami llegó al copropietario del club en Japón, a través de una llamada en plena madrugada, contó el exfutbolista británico.

"Estaba en Japón con mi familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono comenzó a vibrar constantemente", dijo el ex internacional de Inglaterra en una entrevista con el portal The Athletic.

Beckham contestó la llamada y mientras escuchaba electrizado la noticia del fichaje, su esposa, la ex estrella de Spice Girls Victoria Beckham, no lo encontró divertido en absoluto.

"¡Apaga tu móvil!"

"Mi esposa me dijo: '¿Es en serio?! ¡Apaga tu móvil!”, reveló a su vez la mujer de 48 años, sobre la mañana del 7 de junio. Las cosas, sin embargo, no tardaron en cambiar: "Cuando Victoria acabó de despertarse, me abrazó y me emocioné de nuevo".

Acerca de su propia reacción, David Beckham relató que se emocionó de inmediato. "Miré mi teléfono y dije: '¿Qué pasó? ¡Algo pasó!'. Me puse las gafas y dije: '¡Viene Leo! ¡El trato está hecho! ¡Ya lo anunció!”, informó el excapitán de la selección inglesa.

La consagración según David Beckham

El astro argentino Lionel Messi había anunciado por primera vez en una entrevista televisiva que se mudaría al Inter Miami de la Major League Soccer después de jugar dos años en el Paris Saint-Germain.

Se estima que el contrato de Messi, vigente hasta 2025, le traiga entre 50 y 60 millones de dólares al año, más otras variables.

Para Beckham, fichar al campeón mundial argentino de 36 años fue como el mejor momento de su carrera futbolística. "Pensé que como propietario nunca tendría las mismas sensaciones que como jugador. Pero cuando recibí la llamada, tuve la misma sensación que tuve cuando corrí en Old Trafford o Wembley", dijo.

Editado con información de dpa y The Athletic