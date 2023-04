Finlandia se convierte hoy en el 31º miembro de la OTAN

Si bien Rusia es responsable de esta guerra infame, la OTAN tampoco es inocente.

Jorge Diego Acosta Correa

La OTAN está jugando con fuego y luego lo van a lamentar. Si no desaparece la OTAN, el mundo pronto no tendrá paz.

Rancell Montero Romero, Facebook

Finlandia es libre de hacer lo quiera.

Isandra Carrasco, Facebook

La OTAN se creó exclusivamente para protegerse los unos a los otros. Y contener a Rusia de que invadiera un país.

Javier Fuentes, Facebook

La industria de las armas es la única que se beneficia.

Bernardo Esquivel, Facebook

Rusia quiere recuperar los territorios que alguna vez le pertenecieron y la OTAN es un obstáculo para recuperarlos.

Juan Avilez, Facebook

La pregunta es: ¿Por qué no han ingresado a Ucrania que es quien necesita entrar a la OTAN? ¿Será porque Ucrania no tiene tanto dinero como Finlandia?

Orlando Monterrosa, Facebook

Putin no tiene los recursos para abrir otro frente de batalla. Hoy lo único que está haciendo es tratar de salvarse. Si Ucrania no cae, Rusia habría pérdido a miles de soldados y habría destruido su economía en vano. Y eso los rusos no se lo perdonarían a Putin.

Álvaro Fernando Enrique Arcos, Facebook

Imagen aérea de una cárcel de Honduras.

Preocupa a la ONU que Honduras siga extendiendo el régimen de excepción

A la ONU no le importa la seguridad de la población, justifican a los delincuentes, y los ciudadanos sufren la delincuencia en silencio y sin reclamar. No les importa que los delincuentes maten a una familia, por ejemplo.

Miguel Serrano Rojas, Facebook

¿Qué solución propone la ONU ante tanto homicidio en Honduras?

Martín Figueroa, Facebook

Es el efecto Bukele. Hay gobiernos que tienen transparencia, pero hay algunos que no y que utilizan este sistema para "venganzas políticas” y luego instaurar una dictadura.

Paul Arevalo Reynaga, Perú

Deberían poner talleres obligatorios de formación y el que no asista reciba un castigo, como por ejemplo limpiar las calles.

Nora Juarez, Facebook

¿Y la ONU dónde está cuando realmente se la necesita? A diario mueren millones de personas por hambre, por las guerras, etc.

José López, Facebook

Critican a Bukele por lo que está haciendo. Pero él ha hecho que las cárceles sean más seguras para los trabajadores y para los reos.

Chiza Rojas, Facebook

DW Verifica: ¿Cómo puedo reconocer imágenes generadas por inteligencia artificial?

La inteligencia artificial tiene ese defecto, muestra casi todo más opaco. Hay que ver que sucede con esta tecnología.

Dixon Andrés, Facebook

Hay que examinar y examinar, y no dar crédito hasta no haber consultado con unas tres fuentes confiables.

Carlos Toho, Facebook

La solución es que creen un programa con inteligencia artificial que identifique las imágenes alteradas por la inteligencia artificial.

Juan Villanueva Montañez, Facebook

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.