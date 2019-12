La incendiaria “guerra cultural” de los evangélicos ya está en Brasil

Brasil: "argumentos" incendiarios de fundamentalistas evángelicos

El periódico Süddeutsche Zeitung, con sede en Múnich, reseña el ataque a una empresa en Brasil que produjo una sátira sobre Jesús para Netflix. Podría decirse que, en Brasil, los comediantes se burlan de la Biblia, y poco después su oficina se incendia, otra escalada en la lucha cultural con el gobierno de derecha del presidente Jair Bolsonaro.

"Era la madrugada del 24 de diciembre cuando la primera bomba incendiaria impactó las oficinas de la productora 'Porta dos Fundos', en Río de Janeiro. El pánico es grande. Muchos trabajadores del mundo de la cultura ven dicho ataque como una nueva escalada en esta 'guerra cultural' propiciada por el mismo presidente Jair Bolsonaro y en la que se enfrentan fundamentalistas contra progresistas, conservadores contra artistas, derecha contra izquierda.

'Porta dos Fundos' fue fundada en 2012 por comediantes brasileños. La compañía hace videos de broma para la web, tan famosos que en 2018 Netflix se aseguró los derechos de los videos prenavideños. 'Porta dos Fundos' ya ganó incluso un Grammy por ello.

Las expectativas eran altas cuando se estrenó, a principios de diciembre, 'La primera tentación de Cristo', una comedia navideña. Su protagonista, un Jesús homosexual que llega a casa en su 30 cumpleaños, con Orlando, su pareja. Tan pronto como llegan, los dos son sorprendidos con una fiesta, organizada por María y José, que viven en una relación amorosa triangular con un ser Todopoderoso y manipulador.

La política cultural de Bolsonaro ha tenido consecuencias nefastas: recortes o ninguna financiación del cine estatal. El presidente está promoviendo además, un ‘filtro ideológico' para la asignación de fondos y le gustaría nombrar a un director con un 'perfil evangélico' para la agencia nacional de cine Ancine.

La situación es precaria. El que necesite financiación para producciones que no están en la línea del gobierno, tiene que recurrir al extranjero. Esta es también la razón por la cual el ataque a 'Porta dos Fundos' es tan fuerte: golpea a una compañía de producción que, gracias a Netflix, era independiente de los subsidios estatales, y que ahora quieren silenciar".

Perú: un país bloqueado por los corruptos

Según el diario Neues Deutschland, de Berlín, "Perú quiere resolver bloqueo de reformas", y dedica su columna al proyecto de nuevas elecciones con las que el presidente Martín Vizcarra busca despejar el panorama político:

"En Perú, los preparativos para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de enero están en pleno apogeo. Nuevas caras se postulan para un escaño en el Parlamento, pero los nuevos partidos son escasos.

Perú necesita urgentemente una renovación política. Con la excepción de Martín Vizcarra, quien ha sido ascendido de vicepresidente a titular, los cuatro presidentes elegidos desde 2001 han sido involucrados en pleitos legales por denuncias de corrupción. Muchos parlamentarios están también envueltos en varios escándalos de fraude o evasión de impuestos. Con nuevas elecciones parlamentarias, Vizcarra, que no se postulará para las elecciones presidenciales programadas para 2021, quiere despejar el panorama político de Perú. Esto aumenta las esperanzas de los partidos de izquierda.

Renovación política es el lema de Vizcarra: a finales de septiembre, después de meses de confusión política, disolvió el Parlamento porque la mayoría de los diputados no apoyaba su política anticorrupción. El bloqueo de dichas reformas en el Parlamento no es una coincidencia: la investigación realizada por periodistas, sobre todo del equipo de reporteros de IDL, ha revelado la dimensión de la corrupción: ‘Conexiones con firmas de influyentes abogados, el poder judicial y la economía del país. De hecho, esta alianza tuvo una influencia inmensa en los tribunales más altos, en el Ministerio de Justicia, y amenazó con paralizar al Ejecutivo'. Los partidos están desacreditados, pero no hay alternativas”.

La omnipresencia de Evo Morales

El diario suizo Neue Zürcher Zeitung trata la crisis en Bolivia y recalca que "aunque la violencia ha disminuido y el camino hacia nuevas elecciones ha sido allanado, Evo Morales sigue siendo un factor que genera incertidumbre":

"Bolivia puso fin a los caóticos días posteriores a la salida del poder del presidente Evo Morales, desacreditado por posibles fraudes constitucional y electoral, el 10 de noviembre. Desde el 23 de noviembre, la Conferencia Episcopal Católica de Bolivia, Naciones Unidas y la Unión Europea han desempeñado un papel importante como mediadores en las conversaciones entre el gobierno interino de Jeanine Áñez, el partido mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS), sindicatos, grupos indígenas y otras organizaciones influyentes. El retiro del decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de la responsabilidad penal, en caso de cometer desmanes para mantener el orden público, ha contribuido a un clima más positivo para el debate.

Mientras tanto, Evo Morales se mudó a Buenos Aires el 12 de diciembre. Argentina alberga a unos 350.000 emigrantes bolivianos. Bajo el estatus de refugiado político, a Morales se le prohibiría hacer trabajo político público allí. Sin embargo, no parece dispuesto a atenerse a la prohibición y no deja dudas de que quiere seguir involucrado en la política boliviana. El partido MAS ya lo nombró su líder de campaña. Un hecho que genera incertidumbre". (dz)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |