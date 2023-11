La incomoda idea del canibalismo espacial: ¿debe tolerarse?

Mucho se ha discutido sobre la posibilidad y la creciente viabilidad de que los seres humanos comiencen a colonizar Marte en un futuro próximo. Sin embargo, si algo nos ha enseñado la experiencia es que no todas las expediciones salen según lo previsto, sobre todo teniendo en cuenta el entorno marciano, que presenta importantes desafíos en comparación con las exploraciones que hemos emprendido hasta ahora como especie.

Así, cuando surgen contratiempos, nos enfrentamos a los mismos dilemas éticos a los que se han enfrentado generaciones de exploradores antes que nosotros. Por tanto, es razonable suponer que una expedición a Marte podría ser peligrosa, llevando incluso a los participantes a situaciones extremas donde, dada la necesidad, la idea del canibalismo podría surgir.

Aunque el tema pueda sonar macabro a primera vista, el matrimonio formado por Kelly y Zach Weinersmith aborda con valentía la cuestión en su nuevo libro Una ciudad en Marte: ¿Podemos colonizar el espacio, debemos colonizar el espacio y realmente lo hemos pensado? (A City on Mars: Can we settle space, should we settle space, and have we really thought this through? ).

Canibalismo espacial: "Comida espacial prohibida"

En un principio, los autores del libro, en el que además de la "comida espacial prohibida" se analiza en profundidad si los humanos deberían realmente intentar vivir en Marte, argumentan que al principio solo la idea de tratar el tema de comer a otros humanos les resultaba conflictiva para su nuevo libro, principalmente por el temor a que su publicación fuera tachada de poco seria.

No obstante, según explicaron los autores en una entrevista a Scientific American, tras leer las perspectivas del científico investigador especializado en ciencias de la vida y fisiología medioambientales, Erik Seedhouse, sobre Marte, los autores cambiaron de parecer.

Explorar la ética del homicidio por supervivencia en el espacio

En concreto, según explican, el libro Supervivencia y Sacrificio en la Exploración Espacial de Seedhouse, publicado en 2015, aborda de manera detallada la posibilidad de imprimir en 3D herramientas para el sacrificio humano y discute quién debería ser el primero en ser sacrificado. Estas insólitas deliberaciones, junto con otros artículos como Homicidio por supervivencia en el espacio de Robert A. Freitas en 1978, llevó a los autores a reconocer la relevancia de explorar la ética del homicidio por supervivencia en el contexto espacial.

"¿Qué se hace cuando alguien muere en el espacio? Nos encantaría decírtelo, pero en realidad no hay precedentes", se lee en un extracto del libro publicado por Live Science. "La muerte entre los astronautas siempre ha sido rápida y siempre ha consumido a tripulaciones enteras, por lo que nunca se ha dado la situación de que unos cuantos astronautas se reúnan en torno a un compañero perdido preguntándose cuál es el modo apropiado de deshacerse de él", escribieron.

En ese contexto, los autores señalan que, a pesar de la existencia de la ley espacial internacional de las Naciones Unidas, que técnicamente clasifica a un cadáver flotante en el espacio como un satélite, se ha publicado escasa información sobre este tema.

El libro también destaca la falta de preparación ética y logística para enfrentar situaciones extremas durante una exploración de tal magnitud. Imagen: Evgeniy Alyoshin/PantherMedia/IMAGO

En relación a los que sí han abordado el incómodo tema, como el texto de Seedhouse, los Weinersmith muestran su inquietud ante la perspectiva planteada por el científico. Incluso afirman con cierta ironía que, en caso de viajar a Marte, desaconsejan viajar con el Dr. Seedhouse. Y no por nada.

"¿Está mal desperdiciar una comida tan bien empaquetada?"

"Imagina que estás varado en el Planeta Rojo con tres tripulantes", escribió Seedhouse en su libro de 2015. "Tienes muchos consumibles de soporte vital, pero solo comida suficiente para una persona hasta que llegue el equipo de rescate. ¿Qué hacer? Un día, mientras preparas café para desayunar, te das cuenta de que hay tres trozos de carne repletos de proteínas viviendo a tu lado", agregó.

De acuerdo con Seedhouse, el más grande de la expedición a Marte debería ser el primero en sacrificar, ya que "consume y suministra la mayor parte de los recursos alimentarios".

"En las circunstancias equivocadas, una nave espacial es una plataforma llena de gente hambrienta rodeada de tentaciones. ¿Está mal desperdiciar una comida tan bien empaquetada?", escribió Seedhouse.

Kelly y Zach Weinersmith se propusieron escribir la guía esencial para un futuro glorioso de asentamientos espaciales, pero tras años de investigación, no están tan seguros de que sea una buena idea. Imagen: Mark Stevenson/StockTrek Images/imago image

Golpe de realidad respecto a los planes de construir ciudades en el espacio

Aunque pueda sonar despiadado y siniestro, lo más seguro es que Seedhouse, a pesar de sus meticulosas reflexiones, no respalde el canibalismo espacial y lo considere moralmente incorrecto. Sin embargo, plantear la cuestión es crucial para la exploración espacial actual, ya que es probable que se enfrente a situaciones incómodas que, hasta ahora, nadie parece dispuesto a abordar.

En resumen, los Weinersmith se cuestionan si alguna vez será ético o correcto emprender tal exploración, destacando la falta de preparación real para enfrentar dimensiones tan vastas. En la era de Elon Musk y Jeff Bezos, con sus ambiciosos sueños de enviar a millones de personas a habitar Marte, la Luna y hábitats espaciales, este planteamiento podría servir como una llamada a mantener una perspectiva realista.

Y la cuestión del canibalismo espacial es solo una entre muchas otras. Los Weinersmith también hablan de la escasez de estudios sobre los posibles efectos a largo plazo para la salud de vivir en la Luna o Marte, así como de la falta de investigación sobre los efectos en la reproducción y el desarrollo humanos, entre otras muchas cuestiones, según resume el medio especializado en temas del espacio Universe Today. Entre ellas, la inseguridad jurídica en torno a los derechos de propiedad en el espacio, que podría dar lugar a disputas que complicarían la vida de diplomáticos y planificadores militares.

"Acabamos investigando mucho sobre los asentamientos espaciales desde todos los ángulos imaginables", explica Zach Weinersmith en el último episodio del podcast Fiction Science. "Fue un proyecto de investigación de cuatro años. Y a los dos años y medio, pasamos de ser bastante optimistas al respecto como una posibilidad deseable y probable a corto plazo [a] probablemente improbable a corto plazo, y posiblemente indeseable a corto plazo. Así que fue todo un cambio. Un poco traumático, diría yo".