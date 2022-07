Ola sobre ola

Una bañista, pasajera del barco "Wonder of the Seas", de la compañía de cruceros Royal Caribbean, observa a través de una de las paredes de vidrio de la piscina flotante cómo el barco se aleja del puerto español de Málaga para comenzar su viaje por el Mediterráneo. Un viaje en crucero puede ser ambas cosas: una aventura gastronómica, pero también una deportiva.