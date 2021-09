La hostelería en Berlín sufre para encontrar trabajadores

El sector de la gastronomía y la hostelería de Alemania padece una grave escasez de trabajadores, sobre todo de personal de cocina y camareros. En los últimos 18 meses, los restaurantes han estado total o parcialmente cerrados. El alivio de los propietarios al poder reabrir sus locales se ha visto atenuado por la falta de trabajadores.

"Ha sido difícil, porque durante el confinamiento solo necesitábamos poco personal: uno en la cocina y otro para servir a los clientes (con la comida) para llevar", dice Jonathan O'Reilly, propietario de Crazy Bastard Kitchen, en el barrio de Neukölln, en Berlín. "Pasar de eso a atender a 30 o 40 personas en las mesas, significa que tuvimos que duplicar el personal de servicio rápidamente", explica.

Rebecca Lynch es la jefa de Salt n Bone en el barrio berlinés de Prenzlauer Berg. Ella dice que nunca había tenido tantas dificultades para encontrar personal. Gastó más de 2.000 euros solo en anuncios de empleo durante los meses de verano.

"Normalmente, habríamos tenido entre 20 o 30 solicitudes para un puesto de camarero", dijo. "Esta vez no pasó nada. Recibimos solicitudes de personas que ni siquiera estaban en el país, que solo se reubicarían si les encontrábamos un apartamento", asegura.

Sebastian Werner Knight (izqda.) y Jonathan O'Reilly frente a su restaurante Crazy Bastard Kitchen en Neukölln, Berlín.

Escasez dramática de trabajadores

"La escasez de personal en la industria hotelera es dramática", dijo a DW Jonas Bohl, portavoz del Sindicato de Alimentos, Bebidas y Catering de Alemania (NGG). "Solo en el último año, alrededor de 300.000 empleados abandonaron el sector. Muchos no volverán", agregó.

De hecho, la situación laboral en el sector se ha visto alterada por la pandemia. Según cifras de la Asociación Alemana de Hoteles y Restaurantes (DEHOGA), un organismo comercial, el número de empleados en restaurantes y hoteles alemanes cayó alrededor de un 15 por ciento entre el inicio de la pandemia y septiembre de 2020.

Estas cifras están respaldadas por el sindicato de trabajadores NGG, que estima que alrededor de uno de cada seis trabajadores ha abandonado su puesto de trabajo; la pregunta ahora es cuántos volverán.

Durante los últimos meses, propietarios como O'Reilly y Lynch han estado observando si la reapertura completa de sus negocio animaría a la gente a enviar más solicitudes de trabajo.

Sin embargo, justo cuando necesitaban más personal, no hubo trabajadores disponibles. "Durante julio y agosto, de repente la gente pudo viajar de nuevo", dijo O'Reilly. "La gente quería irse de vacaciones. Algunos no habían visto a sus familias en dos años", afirmó.

La situación no es exclusiva de Alemania. En toda Europa, el sector de la hostelería está experimentando una grave escasez de personal. También en Estados Unidos.

También en Estados Unidos tienen problemas para encontrar personal para bares y restaurantes.

Cambios en el estilo de vida por confinamiento

Además del personal que se toma vacaciones, tanto O'Reilly como Lynch reconocen que se ha producido un cambio por parte de los trabajadores, quienes disfrutaron de otro estilo de vida durante largos períodos en confinamiento.

"Mucha gente se dio cuenta de que odiaba trabajar de noche y los fines de semana y que trabajar para Zalando (una empresa de moda de comercio electrónico) de 9 a 5 no era tan malo", dice Lynch. "Este sector es muy estresante. No es muy seguro, porque depende de las propinas . Puedo entender por qué muchos de ellos no regresan", agregó.

Bohl, del sindicato de trabajadores, culpa en gran parte de la crisis actual a los propios restaurantes, así como a DEHOGA. "Durante demasiado tiempo, los empleadores y su asociación han hecho muy poco para hacer que la industria sea más atractiva", dijo a DW. "Los salarios eran y son demasiado bajos, las horas de trabajo demasiado largas y la calidad de la capacitación demasiado baja. Estos errores del pasado perjudican ahora a la industria", añadió.

DEHOGA no respondió a la solicitud de DW de manisfestarse al respecto. En una entrevista el mes pasado con una revista especializada, Ingrid Hartges, gerente general de DEHOGA, se centró en la necesidad de poner fin a los confinamientos, pero también reconoció la necesidad de mejorar las condiciones laborales.

"Es más importante que nunca mostrar respeto y aprecio por los empleados", dijo Hartges. "Esto también incluye una remuneración adecuada. La buena comunicación y un ambiente de trabajo agradable y de confianza son extremadamente importantes".

(rmr/ms)