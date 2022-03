La historia de Greenpeace - De movimiento ecologista a grupo empresarial

Actuaciones como la ocupación de la plataforma petrolera "Brent Spar" no solo son efectivas en la opinión pública, sino que tienen también un enorme impacto político. Los fundadores cuentan cuán cuidadosamente planearon sus operaciones en ese entonces para que los medios informasen sobre la lucha contra la caza de ballenas y la matanza de focas. Con esta táctica, Greenpeace no solo ha logrado llamar la atención, sino también generar mucho dinero. El autor Sebastian Bellwinkel no solo consigue que los activistas cuenten entretenidas historias de éxito, sino que también plantea preguntas sobre su presente: ¿Siguen funcionando las viejas estrategias en la era digital de las redes sociales? ¿Cómo maneja la ONG, criticada por algunos como "burocrática", el poder mediático del movimiento "Fridays for Future”? El documental se mete en los entresijos de la organización. Además, el equipo pudo filmar en su enorme centro de acción de Hamburgo y, entre otras cosas, registrar la creación de las típicas pancartas de Greenpeace. También siguió de cerca a un equipo de Greenpeace durante una acción en el tejado del Banco Central Europeo, en Frankfurt. Respecto a Francia, se discute la tensa relación entre la protección del medio ambiente y el estado. Y el autor se pregunta si el método de acción polarizador ayuda realmente a evitar la catástrofe climática que se avecina.