La casa de la familia Mendelssohn, en lucha contra el olvido

Filósofos, banqueros, músicos: la familia judía Mendelssohn ha dejado una huella duradera en la vida intelectual, económica y cultural de Berlín desde el siglo XVIII. Su apogeo terminó en 1933, cuando los nacionalsocialistas llegaron al poder en Alemania. Su historia se conmemora ahora en el edifició que una vez sirvió de hogar para esta familia.

De vestíbulo a sala de conciertos

El Mendelssohn-Remise, en el centro de la capital alemana, se construyó a modo de vestíbulo de banco y más tarde se utilizó como cochera. En la actualidad, este lugar histórico situado junto a la plaza Gendarmenmarkt, alberga un museo privado que organiza conciertos, recitales y debates.

Sin embargo, el espíritu de varias generaciones que perdura en sus paredes solo está asegurado hasta finales de 2024. La razón: el propietario del edificio, una sociedad de fondos financieros, ha aumentado drásticamente el alquiler y presiona para que el contrato pueda rescindirse en un plazo breve.

En una entrevista con DW, Thomas Lackmann, del Meldessohn-Remise, dice que esas son condiciones incumplibles.

Desde hace unos 20 años, esta joya del pasado y el presente judío-alemán se financia principalmente con donativos y cuotas de socios de la Sociedad Mendelssohn. Esta asociación, fundada en 1967, dirige el museo y organiza el programa de la sala de exposiciones.

El alquiler subirá un 25 por ciento, hasta unos 80.000 euros anuales. "El plazo de preaviso asociado de doce meses ya no permite un trabajo museístico realista", dice Lackmann. La alternativa que se le ofrece tampoco convence: con un plazo de rescisión de tres años, habría que pagar 28.000 euros más.

Este lugar histórico alberga un museo privado que organiza conciertos, recitales y debates. Imagen: Manfred Fuß/Mendelssohn-Gesellschaft

¿Último telón para el festival "The Last Rose of Summer"?

Si el Mendelssohn-Remise tuviera que cerrar sus puertas a finales de año, el tradicional festival "The Last Rose of Summer" ("La última rosa del verano"), que comienza a mediados de agosto, también diría adiós. Este año actuarán estrellas internacionales como Vladimir Stoupel (piano) y Judith Ingolfsson (viola). El programa también incluye un cuarteto para piano de Fanny Hensel, hermana del famoso Felix Mendelssohn Bartholdy, autor de la "Sinfonía Italiana" y el oratorio "Elías". En el idílico patio interior del Mendelssohn-Remise, con su fuente y sus bancos, hay bustos de los hermanos nacidos en Hamburgo.

Según Lackmann, las numerosas y apasionantes historias de la muy ramificada familia Mendelssohn son un modelo de cómo implicarse en la sociedad. Pero para poder continuar con el legado, cree que los políticos tienen una responsabilidad. No obstante, aún no se han adquirido compromisos fiables.

Thomas Lackmann, de la Mendelssohn-Remise. Imagen: Marcel Fürstenau/DW

Sin financiación permanente

Un portavoz de Claudia Roth, comisaria de Cultura y Medios de Comunicación del Gobierno Federal, dijo que "la financiación institucional a través del presupuesto" de la entidad que dirige "no es posible, pero la organización podría solicitar financiación a través del Fondo Cultural de la Capital".

Desde el punto de vista de su director, Thomas Lackmann, esto sólo ayudaría al Mendelssohn-Remise temporalmente. Él y su equipo de voluntarios sólo pueden esperar ayuda de otras fuentes, también de donaciones.

Hace poco llegó un cheque de Estados Unidos, de los patrocinadores de un teatro de ópera estadounidense. "Creo que desde fuera a veces se ve con mucho más entusiasmo y sensibilidad lo especial que es este lugar", dice Lackmann.

(aag/dzc)