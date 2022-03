La guerra: éxodo y propaganda

El poder de las imágenes

La primera víctima de la guerra es la verdad, mientras florece la propaganda y se tejen leyendas sobre el enemigo. El cine y los medios hacen llegar los estereotipos a un público masivo. Una mirada a la historia del cine.





De la guerra al escenario

Diez músicos de la Ópera Nacional de Odesa que consiguieron huir de Ucrania viajan de gira por Europa con el gran maestro de las bandas sonoras, Hans Zimmer. Sus pensamientos, sin embargo, continúan estando en su país.





Un documental emotivo: This rain will never stop

Un sirio huye de la guerra y termina en el este de Ucrania, donde se libra otra. Este hecho real inspira a la ucraniana Alina Gorlova para hablar de guerra y paz, mientras ella misma se ve ahora afectada por la guerra.







Diálogo cultural congelado

Durante décadas los museos de Berlín Este mantuvieron estrechas relaciones con instituciones rusas. La invasión de Ucrania ha interrumpido el contacto, con graves secuelas.





Horarios de emisión:

DW Español

SA 26.03.2022 – 08:30 UTC

SA 26.03.2022 – 16:30 UTC

DO 27.03.2022 – 00:30 UTC

DO 27.03.2022 – 09:30 UTC

DO 27.03.2022 – 15:30 UTC

DO 27.03.2022 – 20:30 UTC

LU 28.03.2022 – 03:30 UTC

LU 28.03.2022 – 12:30 UTC

JU 31.03.2022 – 14:30 UTC

VI 01.04.2022– 04:30 UTC

VI 01.04.2022 – 11:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6